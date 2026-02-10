Όταν ο Σάκης Ρουβάς έπιανε κοντάρι - Ο διάσημος τραγουδιστής συνάντησε τον παλιό προπονητή του στο Fly Athens (video)

Αρκετοί τραγουδιστές, προτού κατακτήσουν τις πίστες, είχαν διαφορετικές ασχολίες. Έτσι συνέβη και με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος πριν στραφεί επαγγελματικά στο τραγούδι, υπήρξε ταλαντούχος αθλητής και είχε φτάσει να φορέσει και το εθνόσημο στις ηλικιακές κατηγορίες.

Μέχρι τα 18 του χρόνια ασχολούνταν με το άλμα επί κοντώ. Το ατομικό του ρεκόρ ήταν τα 4.40μ, επίδοση που αποτέλεσε ρεκόρ Επτανήσων (Νήσων Ιονίου πελάγους) για πολλά χρόνια. Το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε αργότερα από τον Φίλιππο Σγουρό με 5.40μ και στη συνέχεια από τον Νίκο Νερατζή με 5.51μ.

Η αρχή στον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία βρισκόταν σε στάδια. Η πρώτη του ενασχόληση ήταν η ενόργανη γυμναστική, με προπονήτρια την παλιά αθλήτρια της σφαιροβολίας Δήμητρα-Μίκα Γιούργα.

Στη συνέχεια έκανε στροφή στον κλασικό αθλητισμό και προπονητής του ήταν ο Παύλος Σκορδίλης με τον οποίο είχε κοινή πορεία μέχρι να σταματήσει τον στίβο. Στα 16 του χρόνια, ως αθλητής του επί κοντώ, κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων (τότε Κ17) και συμμετείχε με την Εθνική ομάδα παίδων στη συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος παίδων-κορασίδων, που διεξήχθη στην Κύπρο.

Στα 18 του χρόνια αποφάσισε να αφήσει τον αθλητισμό για το τραγούδι, μια επιλογή που δικαιώθηκε στην πορεία, πάντα όμως ο στίβος είχε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Δείτε βίντεο με άλμα του Ρουβά σε μεγαλύτερη ηλικία:

Η αγάπη για το επί κοντώ

Ο Ρουβάς συνεχίζει να παρακολουθεί το αγαπημένο του άθλημα. Πρόσφατα βρέθηκε στο στάδιο του Κεκρυραϊκού και φωτογραφήθηκε με τους αθλητές του συλλόγου, ενώ το Σάββατο 7/2 έδωσε το παρών στο κλειστό στάδιο της Παιανίας για να δει από κοντά το Fly Athens Indoor, το διεθνές μίτινγκ που διοργάνωσε ο σταρ του παλιού του αγωνίσματος, Εμμανουήλ Καραλής.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραχώρησε δηλώσεις στην ΕΡΤ και ανέφερε: «Να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει τόσο καλά, πραγματικά ζηλεύω τα παιδιά. Ο Μανόλο έχει βάλει το επί κοντώ στα σπίτια όλης της Ελλάδας, όπως κάποτε ο Νίκος Γκάλης, με το μπάσκετ. Ανετο τον βλέπω, ναι μπορεί να κάνει τα έξι μέτρα απόψε».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, έβγαλε φωτογραφία με τον παλιό του προπονητή, Σκορδίλη, ο οποίος είναι ακόμα ενεργός στο χώρο του στίβου και έχει βγάλει πολλούς ταλαντούχους αθλητές από το νησί των Φαιάκων στα άλματα, με ονόματα όπως ο Νίκος Νεράντζης, ο Δημήτρης Μονοπώλης, η Σπυριδούλα Καρύδη, η Κωνσταντίνα Ρωμαίου -και προσφάτως- η Μελίνα Ζάραγκα και ο Αρσένης Κουλούρης να ξεχωρίζουν. Στον αγώνα του Καραλή αγωνίστηκε στον τελικό Β' ο 19χρονος αθλητής του, Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος.

