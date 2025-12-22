Δωρεά της Πετρολίνα στην Παιδιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και στηρίζοντας διαχρονικά δράσεις που ενισχύουν την υγεία και την ευημερία, η Πετρολίνα, με μέλη της εθελοντικής ομάδας Petrolina Community, επισκέφθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, την Παιδιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παραδόθηκε ένας καινούριος καναπές, τον οποίο η Πτέρυγα είχε ανάγκη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και φιλόξενου χώρου για τα παιδιά και τους συνοδούς τους, ενώ παράλληλα προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται, χαρίζοντάς τους, τις γιορτινές αυτές ημέρες, χαμόγελα και στιγμές χαράς.

Σε δήλωσή της, η κα. Γεωργία Λευκαρίτη Εκτελεστικός Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε: «Η Πετρολίνα, πιστή στις αξίες και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει έμπρακτα την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων μας. Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά, ευχόμαστε η μικρή αυτή προσφορά να χαρίσει λίγη περισσότερη άνεση και θαλπωρή στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους».

Ο καναπές και τα δώρα παραδόθηκαν στον Οικονομικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, κ. Μάριο Μιχαήλ, στην υπεύθυνη φυσιοθεραπεύτρια κ. Στάλω Μηνά Στυλιανού και στην νοσηλευτική λειτουργό κ. Αγγέλα Τάκκα της Παιδιατρικής Πτέρυγας, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Πετρολίνα για τη στήριξη και τη συνεχή προσφορά της, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας των παιδιών.