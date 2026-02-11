Παχυσαρκία: 1 στους 10 θανάτους από λοιμώξεις παγκοσμίως συνδέεται με το αυξημένο βάρος

Aπό γρίπη και κορωνοϊό μέχρι γαστρεντερίτιδα, οι απειλές είναι πολλαπλές για τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία και μπορούν να κοστίσουν μέχρι και τη ζωή τους. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, σχεδόν 1 στους 10 θανάτους από λοιμώδη νοσήματα παγκοσμίως μπορεί να αποδοθεί στο υπερβολικό βάρος.

Συγκεκριμένα, η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα με παχυσαρκία έχουν 70% υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από λοίμωξη σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού βάρους, ενώ όσο αυξάνεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης.

«Η παχυσαρκία είναι ευρέως γνωστή ως παράγοντας κινδύνου για το μεταβολικό σύνδρομο, τον διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις. Εδώ βρήκαμε ισχυρές αποδείξεις ότι η παχυσαρκία συνδέεται επίσης με χειρότερες εκβάσεις από λοιμώδη νοσήματα, καθώς η σοβαρή νόσηση από λοίμωξη είναι αισθητά συχνότερη στα άτομα με παχυσαρκία» εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Mika Kivimaki από Σχολή Επιστημών του Εγκεφάλου στο University College του Λονδίνου (UCL).

Οι ερευνητές από το UCL ανέλυσαν στοιχεία από πάνω από 540.000 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάστημα 13–14 ετών. Τα άτομα με ΔΜΣ ≥30 είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης, ενώ σε όσους είχαν ΔΜΣ ≥40 ο κίνδυνος ήταν τριπλάσιος.

Η αυξημένη επικινδυνότητα παρατηρήθηκε σε ευρύ φάσμα λοιμώξεων, όπως γρίπη και COVID-19, πνευμονία, γαστρεντερίτιδα, λοιμώξεις ουροποιητικού και λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Αντίθετα, δεν φάνηκε αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσησης για τον ιό HIV και τη φυματίωση.

Γιατί η παχυσαρκία επιβαρύνει την άμυνα του οργανισμού

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση παχυσαρκίας και σοβαρών λοιμώξεων δεν εξηγείται από συνοδά νοσήματα όπως ο διαβήτης ή τα καρδιαγγειακά, ούτε από παράγοντες τρόπου ζωής. Πιθανή αιτία θεωρείται η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, η χρόνια φλεγμονή και οι μεταβολικές διαταραχές που συνοδεύουν την παχυσαρκία.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η παχυσαρκία αποδυναμώνει τις άμυνες του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις, με αποτέλεσμα πιο σοβαρή νόσο. Οι άνθρωποι μπορεί να μην μολύνονται ευκολότερα, αλλά η ανάρρωση από μια λοίμωξη είναι σαφώς δυσκολότερη» δήλωσε ο καθηγητής Kivimaki.

Η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο

Παρά τη σημαντική αυτή επιβάρυνση της υγείας, η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων κατά περίπου 20%. «Καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας αναμένεται να αυξηθούν παγκοσμίως, θα αυξηθεί και ο αριθμός των θανάτων και των νοσηλειών από λοιμώδη νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών λοιμώξεων, καθώς και άλλων προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πολιτικές που βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν υγιείς και να υποστηρίζουν την απώλεια βάρους, όπως η πρόσβαση σε προσιτές υγιεινές τροφές και ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον, αν κάποιος είναι παχύσαρκος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρεί ενημερωμένους τους συνιστώμενους εμβολιασμούς του» συμπλήρωσε η πρώτη συγγραφέας, δρ. Solja Nyberg από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Τα ανησυχητικά παγκόσμια στοιχεία

Με βάση τα δεδομένα του Global Burden of Diseases σχετικά με τη θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα, τα οποία αξιοποίησαν οι ερευνητές για να μοντελοποιήσουν την επίδραση της παχυσαρκίας σε διάφορες χώρες, περιοχές και παγκοσμίως:

το 10,8% των θανάτων από λοιμώξεις παγκοσμίως το 2023 συνδέθηκαν με την παχυσαρκία,

από λοιμώξεις παγκοσμίως το 2023 συνδέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό φτάνει το 17%,

στις ΗΠΑ αγγίζει το 26%.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί η αύξηση της παχυσαρκίας, το φορτίο των λοιμωδών νοσημάτων θα γίνει ακόμη βαρύτερο τα επόμενα χρόνια. «Οι εκτιμήσεις για τον παγκόσμιο αντίκτυπο δίνουν μια εικόνα του πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Τα δεδομένα για τους θανάτους από λοιμώξεις και την παχυσαρκία στη μελέτη του Global Burden of Diseases δεν είναι πάντα ακριβή, ιδιαίτερα σε χώρες με περιορισμένους πόρους» διευκρίνισε.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν την παχυσαρκία όχι μόνο ως χρόνιο μεταβολικό πρόβλημα, αλλά και ως έναν κρίσιμο παράγοντα που επιδεινώνει την έκβαση κοινών και δυνητικά επικίνδυνων λοιμώξεων.

Σε έναν κόσμο όπου τα λοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αναδεικνύονται σε βασικά εργαλεία για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ανθεκτικότητα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις.