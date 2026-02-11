Η Πάφος υποδέχθηκε το Κινεζικό Νέο Έτος με εντυπωσιακή επίδειξη ρομποτικής τεχνολογίας

Με λαμπρότητα και έντονο το στοιχείο της καινοτομίας γιορτάστηκε στην Πάφο το Κινεζικό Νέο Έτος από την κινεζική κοινότητα της Κύπρου.

Κινέζοι που διαμένουν στην πόλη, αλλά και συμπατριώτες τους από άλλες επαρχίες, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου για να τιμήσουν τη σημαντικότερη γιορτή της πατρίδας τους.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, ο οποίος αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της κινεζικής κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας, επισημαίνοντας τη θετική συμβολή των Κινέζων κατοίκων στην τοπική ζωή.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εορτασμών κατείχε η παρουσία ομάδας Κινέζων κατασκευαστών και προγραμματιστών ρομπότ, οι οποίοι παρουσίασαν στο κοινό προηγμένα επιτεύγματα της κινεζικής τεχνολογίας. Ρομπότ εκτέλεσαν κινήσεις πολεμικών τεχνών με εντυπωσιακή ακρίβεια και συγχρονισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις «αναμετρήθηκαν» με αθλητές πολεμικών τεχνών, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που ενθουσίασε Κύπριους και ξένους επισκέπτες.

Η εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τον πολιτιστικό πλούτο της Κίνας, αλλά και τη δυναμική παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας, μετατρέποντας τον εορτασμό σε μια γέφυρα πολιτισμού και καινοτομίας στην καρδιά της Πάφου.