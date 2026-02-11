Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Η Πάφος υποδέχθηκε το Κινεζικό Νέο Έτος με εντυπωσιακή επίδειξη ρομποτικής τεχνολογίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με λαμπρότητα και έντονο το στοιχείο της καινοτομίας γιορτάστηκε στην Πάφο το Κινεζικό Νέο Έτος από την κινεζική κοινότητα της Κύπρου.

Κινέζοι που διαμένουν στην πόλη, αλλά και συμπατριώτες τους από άλλες επαρχίες, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου για να τιμήσουν τη σημαντικότερη γιορτή της πατρίδας τους.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, ο οποίος αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της κινεζικής κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας, επισημαίνοντας τη θετική συμβολή των Κινέζων κατοίκων στην τοπική ζωή.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εορτασμών κατείχε η παρουσία ομάδας Κινέζων κατασκευαστών και προγραμματιστών ρομπότ, οι οποίοι παρουσίασαν στο κοινό προηγμένα επιτεύγματα της κινεζικής τεχνολογίας. Ρομπότ εκτέλεσαν κινήσεις πολεμικών τεχνών με εντυπωσιακή ακρίβεια και συγχρονισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις «αναμετρήθηκαν» με αθλητές πολεμικών τεχνών, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που ενθουσίασε Κύπριους και ξένους επισκέπτες.

Η εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τον πολιτιστικό πλούτο της Κίνας, αλλά και τη δυναμική παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας, μετατρέποντας τον εορτασμό σε μια γέφυρα πολιτισμού και καινοτομίας στην καρδιά της Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα