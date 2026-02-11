Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στην κόρη της - Εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις

Εξετάστηκε από κυβερνητικό ιατρό, ο οποίος διέταξε την εισαγωγή της για νοσηλεία.

Σοβαρή υπόθεση διερευνάται στη Λεμεσό.

Το βράδυ της Τρίτης μητέρα και η ανήλικη κόρη της εντοπίστηκαν αναίσθητες στην κατοικία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκαν σε νοσηλευτήριο της πόλης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν καταναλώσει ηρεμιστικά δισκία.

Μετά την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας και την ανάνηψή τους, προέκυψαν στοιχεία ότι η μητέρα φέρεται να έδωσε τα χάπια στο παιδί. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή της, κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας σε βάρος της μητέρας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

