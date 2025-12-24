Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από την Κύπρο, μέχρι τη Βραζιλία: «Υποβρύχιοι» Άη Βασίληδες στέλνουν από τον βυθό ευχές

Από το AquaRio στο Ρίο έως το στολισμένο δέντρο στον Πρωταρά.

Από το βυθό στέλνουν τις ευχές τους για καλά Χριστούγεννα δύτες, οι οποίοι ντυμένοι ως Άη Βασίληδες χαρίζουν εορταστικές εικόνες από την Κύπρο μέχρι την Βραζιλία.

«Το να βλέπεις τη λάμψη στα μάτια των παιδιών καθώς παρακολουθούν τον Άγιο Βασίλη να βουτάει με τον καρχαρία είναι απίστευτο» τονίζει χαρακτηριστικά ο δύτης Φελίπε Λούνα μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που εργάζεται σε ενυδρείο στο Ρίο της Βραζιλίας.

Σε μία παράδοση, που έγινε λατρεία για τους Βραζιλιάνους, δύτες ντυμένοι ως Άη Βασίληδες κολυμπούν στις δεξαμενές του AquaRio, σκορπίζοντας χαρά στα παιδιά που επισκέπτονται το ενυδρείο.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφει ο φωτογραφικός φακός και στη Νότια Κορέα, ενώ στην Κύπρο, μάλιστα, στόλισαν και δέντρο, κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά.

Το υποθαλάσσιο δέντρο θυμίζει για τους Κύπριους ότι το καλοκαίρι διαρκεί όλο το χρόνο σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus στην Περνέρα, με την υποστήριξη του δήμου, αναδεικνύοντας τη μακροχρόνια σύνδεση της περιοχής με τη θάλασσα και την παράκτια κληρονομιά της. Βίντεο που δημοσίευσε ο δήμος δείχνει δύτες συγκεντρωμένους γύρω από το μικρό υποβρύχιο δέντρο, να χαμογελούν, ενώ ένας δύτης ντυμένος Άγιος Βασίλης δημιουργεί δαχτυλίδια με φούσκες σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: cnn.gr

