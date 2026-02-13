Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων - Θα μπορεί να συμβληθεί με το ΓΕΣΥ;

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η δημιουργία εθνικού φορέα ασθενοφόρων συγκεντρώνει ευρεία στήριξη, ωστόσο η υπαγωγή του στο Υπουργείο Υγείας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν θα μπορεί να ενταχθεί στο ΓεΣΥ. Σε μια τέτοια περίπτωση το Υπουργείο που εποπτεύει το ΓεΣΥ, θα είναι και πάροχος υπηρεσιών στο σύστημα.

Μπορεί ο υπό σύσταση εθνικός φορέας ασθενοφόρων να ενταχθεί στο ΓεΣΥ χωρίς να δημιουργηθεί σύγκρουση ρόλων και νέες στρεβλώσεις στο σύστημα υγείας; Το ερώτημα τέθηκε ευθέως στην επιτροπή υγείας της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, με τους εμπλεκόμενους φορείς να συμφωνούν στην ανάγκη ρύθμισης, αλλά να διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για το μοντέλο λειτουργίας, τον έλεγχο και τον βαθμό αυτονομίας του νέου σχήματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπ...

