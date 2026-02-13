Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο αντίκτυπος της συνάντησης του Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ - Επιμένει για ΜΟΕ ο Γκουτέρες

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρά το θετικό κλίμα, διευκρινίστηκε ότι στη συνάντηση Γκουτέρες - Έρχιουρμαν δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή η μορφή μιας επικείμενης διαδικασίας.

Την ανάγκη να βρεθεί διέξοδος για να ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία στον διάλογο με μια ταυτόχρονη και γρήγορη πρόοδο στα ΜΟΕ συζητήθηκε στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Γενικός Γραμματέας στην 70λεπτη συνάντηση των δύο, εξήγησε γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει απώλ...

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΟΗΕΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΓΓ ΟΗΕ

