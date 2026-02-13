Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μέλη φατριών φέρονται να παρέχουν προστασία σε λαθροθήρες: «Χέρι» τώρα του οργανωμένου εγκλήματος και στο παράνομο θήραμα

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μόνο για τα αμπελοπούλια ο ετήσιος τζίρος από την παράνομη παγίδευση, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνά τα €10 εκατ.

Τα συνεχή χτυπήματα εναντίον του προσωπικού του Ταμείου Θήρας επιβεβαιώνουν ότι στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος έχουν παρεισφρήσει και προσπαθούν να ελέγξουν και το παράνομο κυνήγι. Ο χθεσινός εμπρησμός υπηρεσιακών οχημάτων του Ταμείου Θήρας στην Ευρύχου δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό το οποίο στρέφεται εναντίον του προσωπικού της Θήρας, με φόντο τις επιχειρήσεις και τις καταγγελίες για πάταξη της λαθροθηρίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 01.25 ...

