Ποιοι είναι οι λόγοι που η γάτα σας γλείφει και μασάει τα μαλλιά σας- Τι πρέπει να προσέξετε

Κάπως έτσι λοιπόν έχουν αποκτήσει και την κακή φήμη που τις ακολουθεί: Εγωίστριες, κάνουν πάντα του κεφαλιού τους, δεν δένονται με τον κηδεμόνα τους, δεν ακούνε, δεν είναι τρυφερές και άλλα παρόμοια είναι αυτά που τους καταλογίζουν πολλοί. Και όμως όλα αυτά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Οι γάτες, το έχουμε πει ξανά, είναι τόσο μα τόσο παρεξηγημένες.

Τα τετράποδα αυτά πλάσματα είναι εξαιρετικά στοργικά και δείχνουν συνέχεια την αγάπη τους, με το δικό τους τρόπο. Ενώ οι σκύλοι κουνάνε την ουρά τους, σας σαλιώνουν με φιλιά και σας ρίχνουν κάτω όταν επιστρέφετε στο σπίτι για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, οι γάτες παίρνουν τα πράγματα με το μαλακό.

Αλλά μόλις κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους, θα κουλουριαστούν δίπλα σας στο κρεβάτι ενώ εσείς βλέπετε τηλεόραση και θα γυρίσουν να σας δείξουν την κοιλιά τους. Ένας λοιπόν από αυτούς τους τρόπους που μας δείχνουν την αγάπη και τη στοργή τους είναι το μασούλημα των μαλλιών μας. Γιατί ποιος κηδεμόνας γάτας δεν το ζει αυτό την ώρα που βρίσκεται είτε στον καναπέ του χαλαρός είτε στο κρεβάτι ξαπλωμένος;

Βέβαια το μάσημα των μαλλιών σας από τη γάτα σας δεν σημαίνει μόνο αγάπη και στοργή.

Γιατί η γάτα μου μασάει τα μαλλιά μου

Εκτός από αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει να κάνει και με τη συμβίωσή σας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό κτηνίατρο Dr. Ignacio Casali, DVM, από τη Φλόριντα “οι γάτες που ζουν σε κοινότητες τείνουν να περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα περιποιούμενες η μία την άλλη. Αυτή η συμπεριφορά περιλαμβάνει γλείψιμο, δαγκώματα και αγκαλιάσματα. Όταν λοιπόν η γάτα σας γλείφει ή δαγκώνει τα μαλλιά σας ή αν είστε άντρας τα μούσια σας, πρόκειται για μια μορφή περιποίησης”, εξηγεί ο Dr. Casali.

Έτσι, αυτό το μάσημα των μαλλιών δεν είναι μόνο επειδή το σαμπουάν καρύδας έχει ωραία γεύση ή γιατί είναι χαλαρές αλλά είναι ένας ενστικτώδης τρόπος να σας πουν ότι χαίρονται που ζουν μαζί σας.

Η Αμερικανίδα κτηνίατρος Maria R. Mendoza, DVM, επίσης αναφέρει: “Οι γάτες που είναι πολύ δεμένες-έως εξαρτημένες- με τους κηδεμόνες τους στοχεύουν στα τριχωτά μέρη τους (δηλαδή στα μαλλιά τους) για να μοιραστούν τη μυρωδιά τους, κάτι που τις χαροποιεί και τις κάνει να νιώθουν ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η γλώσσα τους λειτουργεί ως χτένα για τον εαυτό τους, καθώς είναι καλυμμένη με μικρά αγκαθάκια, όταν σας γλείφουν ή σας δαγκώνουν, επιδεικνύουν την ανάγκη τους να σας περιποιηθούν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σας βλέπουν ως ένα μέλος αγέλης, όπως θα έβλεπαν και τις άλλες γάτες που θα ζούσαν μαζί. Μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι ότι είναι απλά ήρεμες και χαλαρές.

Το μάσημα όμως των μαλλιών μπορεί να μην είναι πάντα τέτοιου είδους συμπεριφορά. “Μερικές φορές, αν η γάτα σάς δαγκώνει υπερβολικά τα μαλλιά σας ή/και τρώει άλλα αντικείμενα που δεν είναι τροφή, μπορεί να έχει μια κατάσταση που ονομάζεται PICA, η οποία πιθανώς σχετίζεται με διατροφικές ελλείψεις”, λέει ο Dr. Casali. Τότε χρειάζεται να επισκεφτείτε τον κτηνίατρό σας.

Υπάρχει πρόβλημα με το να μασάει η γάτα τα μαλλιά μου;

Παρόλο που το να μασάει η γάτα τα μαλλιά σας είναι μια μορφή στοργής, πρέπει να γνωρίζετε ποια προϊόντα μπορεί να βρίσκονται στα μαλλιά σας εκείνη τη στιγμή. “Τα προϊόντα για την αναγέννηση των μαλλιών που περιέχουν μινοξιδίλη μπορεί να είναι πολύ τοξικά για τις γάτες και να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους προϊόντα, θα πρέπει να σταματήσετε τη γάτα σας από το να μασάει τα μαλλιά σας”, αναφέρει ο Casali.

Ανταποδώστε την αγάπη που σας δείχνουν

Οι γάτες ξοδεύουν περίπου το 30% της ζωής τους για να περιποιούνται τον εαυτό τους. Επιπλέον περιποιούνται και εσάς. Ένας πολύ καλός τρόπος για να ανταποδώσετε τη στοργή που σας δείχνουν εκείνη τη στιγμή, εκτός από ένα ωραίο μασάζ ή χάιδεμα, είναι να τις περιποιηθείτε και εσείς. Πολλές γάτες λατρεύουν το χαλαρωτικό βούρτσισμα. Αν η γάτα σας είναι μία από αυτές, βουρτσίστε τη απαλά την ώρα που θα ακούτε το υπέροχο γουργούρισμά της.

Πηγή: topetmou.gr