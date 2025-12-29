Με το JOEY, ο Παιδικός Αγώνας 1χλμ. γεμίζει χαμόγελα τον Μαραθώνιο Λευκωσίας

Ο Joey Παιδικός Αγώνας 1χλμ. αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής και της προσπάθειας μέσα σε ένα ασφαλές και γιορτινό περιβάλλον.

Το Joey, η τραπεζική εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου για παιδιά και εφήβους, στηρίζει τον αγώνα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου.

Το Joey στηρίζει ουσιαστικά τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, προωθώντας αξίες όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η κίνηση και το ευ αγωνίζεσθαι.

H εφαρμογή Joey της Τράπεζας Κύπρου βοηθά τα παιδιά ηλικίας 9-17 ετών να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Η δική τους εφαρμογή και κάρτα που τους μαθαίνει τα πρώτα τους “tap”, μ’ εσένα πάντα δίπλα. Η παρουσία του στον Παιδικό Αγώνα 1χλμ. ενισχύει το μήνυμα ότι ο Μαραθώνιος Λευκωσίας είναι μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, με τις οικογένειες και την κοινωνία στο επίκεντρο.

Ο Joey Παιδικός Αγώνας 1χλμ. ολοκληρώνει ιδανικά το πρόγραμμα του Μαραθωνίου, προσφέροντας χαμόγελα, ενθουσιασμό και αξέχαστες στιγμές στα παιδιά και τις οικογένειές τους, μετατρέποντας την Πρωτεύουσα σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και παιδικού ενθουσιασμού.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42χλμ, τον Ημιμαραθώνιο 21χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το Joey Kids Race 1χλμ. για παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://nicosiamarathon.com/