Λεμεσός: Δύο συλλήψεις για τους εμπρησμούς σε πολυτελή αυτοκίνητα και κάβα

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 32 και 28 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης τεσσάρων υποθέσεων εμπρησμών που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό το τελευταίο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπρησμούς αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 2025 και στις 25 Ιανουαρίου 2026, καθώς και σε εμπρησμό κτιρίου στις 18 Δεκεμβρίου 2025. Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβανόταν η πυρπόληση τεσσάρων υπερπολυτελών οχημάτων στη Μουτταγιάκα, συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στις 18 Δεκεμβρίου 2025 είχε σημειωθεί εμπρησμός σε κάβα στην περιοχή Ποταμού Γερμασόγειας, όταν άγνωστο πρόσωπο έθεσε φωτιά στην είσοδο του υποστατικού χρησιμοποιώντας εύφλεκτη ύλη, προκαλώντας ζημιές στη γυάλινη προθήκη. Η φωτιά είχε κατασβεστεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ και σε αυτή την περίπτωση εξεταζόταν το ενδεχόμενο στοχευμένης ενέργειας.

Οι σημερινές συλλήψεις αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη στις συγκεκριμένες υποθέσεις, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις έρευνες για πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν οι εμπρησμοί.