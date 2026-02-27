Στη σκιά πιθανής πολεμικής κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Σε αυξημένη ετοιμότητα Δύση και Κίνα

Σε φάση έντονης κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά την ολοκλήρωση χθες, 26 Φεβρουαρίου, των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη χωρίς συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δημοσιεύματα αναφέρουν αυστηρές αμερικανικές απαιτήσεις προς το Ιράν, ενώ παράλληλα εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας σε Ισραήλ και Ιράν και αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Ιράν:

την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ίσφαχαν,

την παράδοση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου,

και τη σύναψη συμφωνίας χωρίς χρονική λήξη.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη απέρριψε τις απαιτήσεις, οδηγώντας σε αδιέξοδο τις συνομιλίες. Νέος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου στη Βιέννη.

Η έκθεση του ΔΟΑΕ για το ουράνιο

Παράλληλα, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, την οποία επικαλείται το Reuters, το Ιράν αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο σε υπόγειο χώρο στο Ισφαχάν, με καθαρότητα έως 60%.

Το απόθεμα ανέρχεται σε περίπου 440,9 κιλά. Ο Οργανισμός σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει πλήρως εάν το Ιράν έχει διακόψει τον εμπλουτισμό, μετά και τα πλήγματα που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Ενίσχυση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ενισχύσεις των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η στρατιωτική παρουσία λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να σταθμίζει το ενδεχόμενο συνέχισης της διπλωματίας έναντι ενός στρατιωτικού πλήγματος, όπως επισημαίνει η ίδια ανάλυση.

Καταφύγια στο Ισραήλ και προληπτικά μέτρα

Στο Ισραήλ άνοιξαν δημόσια καταφύγια, όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα, εν μέσω φόβων για πιθανή κλιμάκωση. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στις επίσημες οδηγίες πολιτικής άμυνας, η κίνηση καταγράφεται ως μέτρο αυξημένης ετοιμότητας.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ κάλεσε μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους να εξετάσουν εθελοντική απομάκρυνση, σύμφωνα με το Reuters.

Αποχωρήσεις διπλωματών και ταξιδιωτικές οδηγίες

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρση του προσωπικού του από την Τεχεράνη, επικαλούμενο επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, χώρες όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Πολωνία και άλλες καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν ή να αποφύγουν ταξίδια στην περιοχή, εν μέσω φόβων περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το διακύβευμα

Με τις συνομιλίες να έχουν ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλεσμα, αυστηρές αμερικανικές απαιτήσεις να έχουν τεθεί στο τραπέζι και τη στρατιωτική παρουσία να ενισχύεται, η περιοχή βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία. Το ερώτημα πλέον είναι εάν οι τεχνικές συνομιλίες στη Βιέννη θα επαναφέρουν τη διπλωματική δυναμική ή αν η αντιπαράθεση θα κινηθεί προς στρατιωτική κλιμάκωση με ευρύτερες συνέπειες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.