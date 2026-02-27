Χιλιάδες δρομείς θα πλημμυρίσουν τους δρόμους της Πάφου στον 28ο TUI Cyprus Marathon

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο και ιστορικότερο αθλητικό γεγονός της πόλης της Θεάς Αφροδίτης.

Το Σαββατοκυρίακο 7 και 8 Μαρτίου, η Πάφος προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη στον 28ο TUI Cyprus Marathon. Ο Μαραθώνιος της Πάφου διοργανώνεται ανελλιπώς από το 1999, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την ιστορία με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο TUI Cyprus Marathon ξεχωρίζει ως ο μοναδικός Μαραθώνιος στην Κύπρο που προσφέρει διαφορετικό σημείο εκκίνησης και τερματισμού για την κύρια διαδρομή.

Οι μαραθωνοδρόμοι θα εκκινήσουν από την εμβληματική Πέτρα του Ρωμιού, το σημείο όπου ο μύθος αναφέρει ότι αναδύθηκε η Θεά της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη. Ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλιακή διαδρομή και περνώντας από τις κοινότητες Κουκλιών, Μαντριών Τίμης και Αχέλειας, οι δρομείς θα διασχίσουν τη Γεροσκήπου για να τερματίσουν στο ιστορικό Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής συμπληρώνουν ο Ημιμαραθώνιος (21χλμ.) και ο Αγώνας 10 χιλιομέτρων.

Τις αθλητικές εκδηλώσεις θα ανοίξει το απόγευμα του Σαββάτου το 5km Sunset Run, το οποίο προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρικές ομάδες αλλά και εκατοντάδες ντόπιους δρομείς που επιθυμούν να απολαύσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία με φόντο το σαγηνευτικό ηλιοβασίλεμα της Πάφου.

Οικονομική και Τουριστική Ώθηση για την Πάφο Η διοργάνωση, προστίθεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες αθλητικού τουρισμού για την επαρχία. Φέτος, αναμένεται να φιλοξενηθούν περισσότεροι από 3.000 δρομείς από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επισκεφθούν την πόλη μας για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους χόμπυ, το τρέξιμο, με ολιγοήμερες διακοπές.

Η Πάφος, διαθέτοντας υποδομές και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, επιβεβαιώνει τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός για τέτοιου είδους διεθνή γεγονότα, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. Τρέχουμε με σεβασμό στον πλανήτη Για ακόμη μια χρονιά, ο TUI Cyprus Marathon παραμένει πιστός στις αξίες της βιωσιμότητας.

Η Green Dot Cyprus επιστρέφει ως ο Επίσημος Συνεργάτης Ανακύκλωσης, με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση άνω των 1.000 κιλών πλαστικού (PMD) και 150 κιλών χαρτιού. Ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν σε όλες τις διαδρομές και στον τερματισμό, διασφαλίζοντας ότι το μόνο αποτύπωμα που θα αφήσουμε στην Πάφο θα είναι αυτό των αθλητικών μας παπουτσιών. Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές δράσεις επεκτείνονται και εκτός δρόμου.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 15:00, διοργανώνεται εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας SODAP (Plastic Free Beach) σε συνεργασία με τον CSTI (Cyprus Sustainable Tourism Initiative). Η δράση αυτή, που αποτελεί μέρος του προγράμματος "Keep our Sand and Sea Plastic Free" του TUI Care Foundation, προσκαλεί δρομείς, εθελοντές και την τοπική κοινωνία να συμβάλουν έμπρακτα στην προστασία των ακτών μας. Κοινωνική Προσφορά και Συμπερίληψη Ο TUI Cyprus Marathon είναι κάτι παραπάνω από ένας αγώνας.

Σε συνεργασία με το Round Table 7 και το Joanna Sophia Foundation της Νέας Υόρκης, ενώνουνε δυνάμεις για έναν ιερό σκοπό, την αγορά ενός ειδικού αγωνιστικού αμαξιδίου αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Το αμαξίδιο αυτό θα επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά σε δρομικά δρώμενα, προωθώντας έμπρακτα την ισότητα και τη χαρά του αθλητισμού για όλους. Ολόκληρη η Πάφος «ζει και αναπνέει» για το Σαββατοκύριακο του Μαραθωνίου.

Είναι η καλύτερη ευκαιρία να αναδείξουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, τη φιλοξενία μας και την ομορφιά του τόπου μας. Η επιτυχία της διοργάνωσης βασίζεται στη στήριξη των χορηγών, όπως η TUI, το Υφυπουργείο Τουρισμού, και άλλοι.

Οι διοργανωτές αναμένουν τους ενδιαφερόμενους στην γραμμή της εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: www.CyprusMarathon.com