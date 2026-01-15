Ψεκάζοντας ξύδι στα κλειδιά του σπιτιού: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

Οι ειδικοί συνιστούν να ψεκάζετε με λευκό ξύδι τα κλειδιά σας, είτε αυτά είναι του σπιτιού είτε του αυτοκινήτου. Για ποιον όμως λόγο;

Τα κλειδιά – είτε της κεντρικής πόρτας είτε του αυτοκινήτου – έρχονται συνεχώς σε επαφή με τα χέρια, τις τσέπες, διάφορες επιφάνειες και το εξωτερικό περιβάλλον. Με τον καιρό, μπορούν να συσσωρευθούν σε αυτά βρωμιά, βακτήρια και μικρόβια που συχνά περνούν απαρατήρητα στην καθημερινή καθαριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί στον οικολογικό καθαρισμό και την οικιακή απολύμανση επισημαίνουν ένα απλό, οικονομικό και ευρέως διαδεδομένο σπιτικό κόλπο: τον ψεκασμό των κλειδιών με λευκό ξύδι, προκειμένου να καθαριστούν, να απολυμανθούν και να απομακρυνθούν μικροοργανισμοί.

Το λευκό ξύδι περιέχει οξικό οξύ, μια ένωση με αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν μελετηθεί εκτενώς. Έρευνες που δημοσιεύθηκαν στα Journal of Food Protection και International Journal of Environmental Health Research έδειξαν ότι το οξικό οξύ μπορεί να μειώσει τα κοινά βακτήρια που υπάρχουν σε επιφάνειες καθημερινής χρήσης.

Παράλληλα, το ξύδι βοηθά στην απομάκρυνση υπολειμμάτων λίπους, ιδρώτα και βρωμιάς που κολλούν στο μέταλλο με τη συχνή χρήση, ενώ ταυτόχρονα εξουδετερώνει ήπιες οσμές χωρίς τη χρήση χημικών προϊόντων.

Πώς θα καθαρίσετε τα κλειδιά με λευκό ξύδι

Τοποθετήστε τα κλειδιά πάνω σε καθαρό πανί ή σε ένα μικρό δοχείο.

Ψεκάστε λευκό ξύδι απευθείας σε όλη την επιφάνεια.

Αφήστε το να δράσει για 5 έως 10 λεπτά.

Τρίψτε απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή με πανί.

Στεγνώστε καλά με καθαρό πανί για να αποφύγετε την υγρασία.

Πηγή: iefimerida.gr