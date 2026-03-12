Συναγερμός στις ΗΠΑ για πιθανή ιρανική επίθεση με drones στην Καλιφόρνια

Υπόμνημα του FBI που προειδοποιεί ότι το Iράν ενδέχεται να επιχειρήσει εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Καλιφόρνια μέσω αιφνιδιαστικής θαλάσσιας επίθεσης προκάλεσε ανησυχία την Τετάρτη, ωστόσο οι αρχές και ειδικοί εσωτερικής ασφάλειας υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης απειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή που να στηρίζει το περιεχόμενο του υπομνήματος, το οποίο εκδόθηκε πριν από μία εβδομάδα και διανεμήθηκε στις τοπικές αρχές από το γραφείο του FBI στο Λος Άντζελες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανέφερε ότι «αν και δεν γνωρίζουμε κάποια επικείμενη απειλή αυτή τη στιγμή, παραμένουμε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία μας».

Το υπόμνημα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του CBS News την Τετάρτη, βασίζεται σε πληροφορία που φαίνεται να είχε προκύψει πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε ότι η κυβέρνηση διερευνά μη επιβεβαιωμένο ισχυρισμό περί ενδεχόμενου σχεδίου αντιποίνων από το Iράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Καλιφόρνια από σκάφος ανοιχτά των αμερικανικών ακτών.

«Συμβαίνουν πολλά πράγματα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται» ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν έχει ενημερωθεί για πιθανό αριθμό ιρανικών «κοιμώμενων πυρήνων (sleeper cells)» εντός των HΠΑ, ο κ. Τραμπ απάντησε ότι «έχει ενημερωθεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ