Σεξουαλικό ατύχημα: Τύπος πήγε σε νοσοκομείο με βλήμα του 1918... μέσα του

Μία δύσκολη αλλά συνηθισμένη βάρδια είχαν γιατροί και νοσηλευτές το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο Rangueil της Τουλούζ, στη Γαλλία. Μέχρι που ένας 24χρονος ήρθε να ταράξει τα δεδομένα και να βάλει τέλος στα περιστατικά ρουτίνας που είχαν να αντιμετωπίσουν...

Ο νεαρός παραπονέθηκε για έντονους πόνους στον πρωκτό του αλλά απέφυγε να μπει σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Μια γρήγορη εξέταση αποκάλυψε την αλήθεια. Στο εσωτερικό του είχε σφηνωμένο ένα μεγάλο αντικείμενο και έπρεπε να μπει εκτάκτως στο χειρουργείο. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα...

«Βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας δυσφορίας, έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στο ορθό του», ανέφερε πηγή που διερεύνησε το περιστατικό σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 24χρονος Γάλλος υπήκοος υπεβλήθηκε σε επέμβαση και οι γιατροί διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το αντικείμενο ήταν ένα βλήμα του 1918 από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα, ενεργό...

Προσωπικό και ασθενείς εκκένωσαν το νοσοκομείο, στο οποίο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί, ενώ γύρω από τα επείγοντα δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας μέχρι τελικά να δοθεί το οκ και όλοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Η οβίδα από ορείχαλκο και χαλκό, διαμέτρου 37 mm και μήκους 20 εκατοστών, χρησιμοποιήθηκε από τον γερμανικό στρατό προς το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τέτοια βλήματα φέρουν ημερομηνία κατασκευής και εκατοντάδες χιλιάδες χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων σε σημαντικές μάχες στο Δυτικό Μέτωπο μεταξύ 1914 και 1918.

