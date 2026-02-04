Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

«Michael»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Lionsgate, το επίσημο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σούπερ σταρ.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική ερμηνεία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά, βασισμένος σε σενάριο του Τζον Λόγκαν.

Ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει την απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρωταγωνιστή του σε συνέντευξή του στο περιοδικό People:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τζααφάρ ενσαρκώνει τον Μάικλ. Πέρα από την ομοιότητα, είναι το πνεύμα του Μάικλ που αναδύεται με μαγικό τρόπο. Πρέπει να το ζήσεις για να το πιστέψεις».

To καστ περιλαμβάνει τους Κόλμαν Ντομίνγκο στο ρόλο του πατριάρχη της οικογένειας Joe Jackson, Νία Λονγκ στο ρόλο της μητέρας του τραγουδιστή Katherine Jackson, Μάιλς Τέλερ ως John Branca και Λόρα Χάριερ ως Suzanne de Passe.

 

Επιπλέον η Κατ Γκράχαμ ενσαρκώνει την Νταϊάνα Ρος και ο Λαρένζ Τέιτ τον ιδρυτή της Motown Berry Gordy. Τα αδέλφια του Τζάκσον υποδύονται οι Τζαμάλ Χέντερσον, Τρε Χόρτον, Ράιαν Χιλλ, Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς και Τζέσικα Σούλα.

Επίσης ο Τζουλιάνο Βάλντι υποδύεται τον νεαρό Μάικλ κατά την περίοδο των Jackson 5.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ «αποτελεί μια κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αφηγείται την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως πρωταγωνιστή των Jackson 5, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από την αρχή της σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ματιά στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις 24 Απριλίου.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΜΟΥΣΙΚΗΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΤΑΙΝΙΑhollywoodhollywood news

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα