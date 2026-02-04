Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Το νέο κόλπο που χρησιμοποιούν για να γυρίζουν τα χιλιόμετρα -Πώς γίνεται η απάτη

Ένα νέο τεχνολογικό τρικ έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας τον πιο πρόσφατο τρόπο με τον οποίο επιτήδειοι καταφέρνουν να αλλοιώνουν τον πραγματικό αριθμό χιλιομέτρων ενός αυτοκινήτου.

Το γύρισμα των χιλιομέτρων αποτελεί μία από τις πιο ύπουλες αλλά και διαχρονικές πρακτικές εξαπάτησης, από τις οποίες πρέπει να προφυλάσσεται κάθε υποψήφιος αγοραστής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Πρόκειται άλλωστε για μια από τις πλέον διαδεδομένες τακτικές, με πολλούς επιτήδειους να αποκτούν οχήματα με υψηλό χιλιομετρικό δείκτη σε χαμηλές τιμές, να προχωρούν στη μείωση των ενδείξεων του οδομέτρου και, έπειτα από ορισμένες αισθητικές παρεμβάσεις, να τα μεταπωλούν ως «αυτοκίνητα με λίγα χιλιόμετρα» και σε σημαντικά αυξημένες τιμές.

Μέχρι σήμερα, το γύρισμα των χιλιομέτρων γινόταν με κλασικές μεθόδους, όπως παρεμβάσεις στην μονάδα ECU, αντικατάσταση οδομέτρων με άλλα από οχήματα χαμηλότερων χιλιομέτρων ή με την προσθήκη εξωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών που «κατεβάζουν» τα συνολικά χλμ. του αυτοκινήτου.

Οι παραδοσιακές τεχνικές, ωστόσο, φαίνεται πως σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους σε σύνθετα τεχνολογικά τεχνάσματα, με ένα από αυτά να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς μπορεί να μειώσει έως και κατά 60% τα πραγματικά χιλιόμετρα ενός αυτοκινήτου.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποκαλύφθηκε έπειτα από ενδελεχή έλεγχο ενός μεταχειρισμένου οχήματος, του οποίου ο ιδιοκτήτης υποψιαζόταν ότι είχε διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα από αυτά που ανέγραφε το κοντέρ.

Ο ιδιοκτήτης πήγε το όχημα του σε συνεργείο, με τους μηχανικούς να ξεκινούν τη διαδικασία ελέγχου αναζητώντας τα συνήθη σημάδια φυσικής παραποίησης, όπως κομμένα καλώδια ή την ύπαρξη μικρών ηλεκτρονικών μονάδων που συχνά τοποθετούνται πίσω από το καντράν για την αλλοίωση των ενδείξεων.

Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα περίμεναν να εντοπίσουν, η αυτοψία στο όχημα δεν αποκάλυψε καμία εμφανή παρέμβαση, αφού δεν υπήρχαν τίποτα το μεμπτό.

Και αυτό γιατί, όπως διαπίστωσαν στη συνέχεια, η παρατυπία δεν είχε πραγματοποιηθεί σε φυσικό επίπεδο, αλλά μέσω ειδικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο.

Πρόκειται για ένα προχωρημένο λογισμικό, το οποίο αλλοιώνει τη λειτουργία του εσωτερικού συστήματος του οχήματος, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταγράφει λιγότερα χιλιόμετρα από αυτά που διένυε πραγματικά.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 10 χιλιόμετρα πραγματικής οδήγησης, το κοντέρ κατέγραφε μόλις τα 4, οδηγώντας σε μια συνολική απόκλιση της τάξης του 60% στον χιλιομετρικό δείκτη.

Ουσιαστικά, δεν ακολουθήθηκε η συνηθής τακτική μεταγενέστερης μείωσης των χιλιομέτρων που είχε ήδη διανύσει το αυτοκίνητο, αλλά για ένα «hack» που από την αρχή αλλοίωνε την καταγραφή της απόστασης. Έτσι, ένα όχημα με 200.000 πραγματικά χιλιόμετρα μπορούσε να εμφανίζεται στο κοντέρ με λιγότερα από 100.000 χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η πρακτική είναι από τις πιο επικίνδυνες που έχουν εντοπιστεί, καθώς σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους δεν αφήνει μηχανικά ίχνη, με το αυτοκίνητο δείχνει απολύτως κανονικό, χωρίς εμφανείς ενδείξεις παραποίησης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως ο μόνος ουσιαστικός τρόπος προστασίας για τον αγοραστή είναι ο ενδελεχής επαγγελματικός έλεγχος πριν από την υπογραφή.

Συγκεκριμένα, συνιστούν ηλεκτρονική διάγνωση σε βάθος, καθώς εξειδικευμένα εργαλεία μπορούν να εντοπίσουν ασυμφωνίες στα χιλιόμετρα που είναι αποθηκευμένα σε άλλες μονάδες του οχήματος, όπως στο κιβώτιο ταχυτήτων ή στο σύστημα ABS, τις οποίες συχνά οι απατεώνες παραλείπουν να συγχρονίσουν.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η διασταύρωση του ιστορικού συντηρήσεων και ελέγχων, ενώ ιδιαίτερη καχυποψία πρέπει να προκαλούν οχήματα με εξαιρετικά χαμηλά χιλιόμετρα και τιμή κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς.

carandmotor.gr