Σαμποτάζ στο Αμβούργο: Υποψία ότι ο Έλληνας και ο Ρουμάνος που συνελήφθησαν ενεργούσαν ως «χαμηλού επιπέδου πράκτορες» για ξένο εντολέα, λέει το ZDF

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Αμβούργου, μετά τη σύλληψη ενός Έλληνα και ενός Ρουμάνου.

Η σύλληψη του Έλληνα έγινε στον οικισμό Κοπτερό στο Νομό Ροδόπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής και εντάλματος σύλληψης από τις γερμανικές αρχές.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο ύποπτοι φέρεται να επιχείρησαν το περασμένο έτος να προκαλέσουν ζημιές σε αρκετές κορβέτες που βρίσκονταν σε ναυπηγείο και προορίζονταν για το Ομοσπονδιακό Ναυτικό της Γερμανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ZDF, πρόκειται για τα πλοία «Köln» και «Emden».

Γερμανικά μέσα μεταδίδουν ότι γέμισαν τον κινητήρα ενός πλοίου με περίπου 20 κιλά αμμοχάλικου, τρύπησαν σωληνώσεις παροχής πόσιμου νερού και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πράξεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και έτσι αποτράπηκαν ζημιές στα πλοία καθώς και ενδεχόμενος κίνδυνος για τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της αναχώρησής τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Εκτός από την ευρωπαϊκή δικαστική αρχή Eurojust στη Χάγη, συμμετείχαν η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αμβούργου καθώς και οι ελληνικές και ρουμανικές διωκτικές αρχές.

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ZDF, υπάρχει η υποψία ότι οι δύο συλληφθέντες άνδρες ενεργούσαν ως «χαμηλού επιπέδου πράκτορες» για λογαριασμό ξένου εντολέα.

