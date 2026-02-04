Φόβος και τρόμος άστεγος στο Τσιακκιλερό - Έκανε κατάληψη σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (φώτος)

Άστεγος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αντιμετωπίζει εξάρτηση από ουσίες, έχει προχωρήσει σε κατάληψη του κτηρίου που στο παρελθόν στέγαζε τα κοινοτικά ιατρεία στην περιοχή Τσιακκιλερού, στον Δήμο Λάρνακας.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου ατόμου έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για εκφοβιστική συμπεριφορά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έχει σημειωθεί και άσκηση βίας εις βάρος πολιτών.

Με δεμένα τα χέρια Αρχές και Υπηρεσίες

Όπως ανέφεραν πηγές του «Π», οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς το εν λόγω άτομο διέμενε σε ακατάλληλο χώρο που δεν του ανήκει και χωρίς σχετική άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας υπέγραψε σχετικό έγγραφο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί βοήθεια για εξεύρεση στέγης.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας επεσήμαναν ότι οι δυνατότητες παρέμβασής τους σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένες και βασίζονται κυρίως στη συναίνεση του ίδιου του ατόμου ή στην περίπτωση που, κατόπιν αρμόδιας ιατρικής αξιολόγησης, κριθεί ότι χρήζει περαιτέρω φροντίδας. Εναλλακτικά, παρέμβαση μπορεί να υπάρξει έπειτα από καταγγελία στην Αστυνομία για καταπάτηση περιουσίας, οπότε ενεργοποιείται εκ νέου η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Στην Αστυνομία, δεν έχει πάντως μέχρι στιγμής υποβληθεί οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία, γεγονός που δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση ποινικών διαδικασιών, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται από κατοίκους της περιοχής.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου, παρόμοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, καθώς υπάρχουν αρκετά κτήρια τα οποία έχουν εκκενωθεί στο παρελθόν για λόγους επικινδυνότητας. Όπως εξήγησε, πρώτο μέλημα της Αστυνομίας είναι η απομάκρυνση των ατόμων μόνο εφόσον εξευρεθεί λύση για τη διαμονή τους, ενώ ακολούθως οι χώροι σφραγίζονται. Τέτοιου είδους περιστατικά, πρόσθεσε, αναδεικνύονται συχνότερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν άστεγα άτομα αναζητούν καταφύγιο από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Κοινή συνισταμένη των δύο υπηρεσιών είναι ότι χωρίς συναίνεση του ίδιου του ατόμου ή επίσημη καταγγελία, τα περιθώρια παρέμβασης παραμένουν περιορισμένα.

Σύσκεψη στον Δήμο Λάρνακας

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Δήμος Λάρνακας έχει συγκαλέσει σύσκεψη για την επόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και των αρμόδιων φορέων, με στόχο την εξεύρεση λύσης για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, το παλιό κοινοτικό ιατρείο του Τσιακκιλερού ανήκει στο Τμήμα Πολεοδομίας, με το οποίο δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επικοινωνία για σχόλιο από πλευράς του.

Φωτογραφίες, που εξασφάλισε ο «Π», καταγράφουν την εικόνα εγκατάλειψης του κτηρίου, το οποίο εμφανίζεται σε άθλια κατάσταση και γεμάτο σκουπίδια. Σε παλαιότερα ρεπορτάζ τοπικών Μέσων, ο χώρος είχε χαρακτηριστεί ως υγειονομική βόμβα.