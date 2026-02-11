«Άντε γα@@@ φίλε»: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε το σοκαριστικό δώρο που έλαβε από συμπρωταγωνιστή της

Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε προώθηση της νέας της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, θυμήθηκε το βιβλίο που της είχε χαρίσει ο συμπρωταγωνιστής της. Το βιβλίο, με τίτλο Why French Women Don’t Get Fat της Μιρέιγ Γκιλιανό, είχε ως κύριο μήνυμα την "ανάγκη" να τρώει λιγότερο. Όπως αποκάλυψε η Ρόμπι, το περιστατικό την άφησε έκπληκτη και απογοητευμένη. «Ήταν ουσιαστικά ένα βιβλίο που σου λέει να τρως λιγότερο. Σκέφτηκα “ουάου, άντε γα@@@ σου φίλε”», είπε χαρακτηριστικά.

Margot Robbie says male costar once gave her a book 'telling' her to 'eat less' https://t.co/fX2ZofeLGT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2026

Ποιος ήταν ο συμπρωταγωνιστής που της έκανε το δώρο

Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη πολύ νωρίτερα στην καριέρα της, πριν η ίδια εδραιωθεί στο Χόλιγουντ, και τόνισε ότι ο συγκεκριμένος συμπρωταγωνιστής δεν ήταν κάποιος διάσημος σταρ. Σήμερα, μάλιστα, δεν γνωρίζει καν την τύχη του ηθοποιού αυτού.

Μιλώντας με έντονη αίσθηση απογοήτευσης, η Ρόμπι εξήγησε ότι το βιβλίο αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό δώρο που είχε λάβει ποτέ. «Μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου δείξει ότι πρέπει να χάσω βάρος. Ήταν σοκαριστικό», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: iefimerida.gr