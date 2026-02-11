Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

«Άντε γα@@@ φίλε»: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε το σοκαριστικό δώρο που έλαβε από συμπρωταγωνιστή της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε συνέντευξή της, η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε ένα περιστατικό που την σόκαρε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, το οποίο συνδέεται με ένα άβολο και εξαιρετικά προσβλητικό δώρο από έναν άνδρα συμπρωταγωνιστή της.

Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε προώθηση της νέας της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, θυμήθηκε το βιβλίο που της είχε χαρίσει ο συμπρωταγωνιστής της. Το βιβλίο, με τίτλο Why French Women Don’t Get Fat της Μιρέιγ Γκιλιανό, είχε ως κύριο μήνυμα την "ανάγκη" να τρώει λιγότερο. Όπως αποκάλυψε η Ρόμπι, το περιστατικό την άφησε έκπληκτη και απογοητευμένη. «Ήταν ουσιαστικά ένα βιβλίο που σου λέει να τρως λιγότερο. Σκέφτηκα “ουάου, άντε γα@@@ σου φίλε”», είπε χαρακτηριστικά.

 

 

Ποιος ήταν ο συμπρωταγωνιστής που της έκανε το δώρο

Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη πολύ νωρίτερα στην καριέρα της, πριν η ίδια εδραιωθεί στο Χόλιγουντ, και τόνισε ότι ο συγκεκριμένος συμπρωταγωνιστής δεν ήταν κάποιος διάσημος σταρ. Σήμερα, μάλιστα, δεν γνωρίζει καν την τύχη του ηθοποιού αυτού.

Μιλώντας με έντονη αίσθηση απογοήτευσης, η Ρόμπι εξήγησε ότι το βιβλίο αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό δώρο που είχε λάβει ποτέ. «Μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου δείξει ότι πρέπει να χάσω βάρος. Ήταν σοκαριστικό», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: iefimerida.gr

 

Tags

lifestyle newslifestylehollywoodhollywood newsBuzzlifeΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα