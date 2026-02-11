Τσώκος: «Περήφανο το ΡΙΚ για τη συμμετοχή στη Eurovision» - Πόσο κόστισε τελικά η παραγωγή (ηχητικό)

Απαντήσεις στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η φετινή κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision έδωσε ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δηλώνει «περήφανο» για τη μακρόχρονη παρουσία της Κύπρου στον διαγωνισμό της Eurovision Song Contest, σύμφωνα με τον γενικό του διευθυντή, Θανάσης Τσώκος, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του Πολίτη.

Όπως ανέφερε, το ΡΙΚ διατηρεί συνεχή παρουσία στον διαγωνισμό εδώ και 35 χρόνια, προβάλλοντας τη χώρα στο εξωτερικό «μέσα από τους κώδικες ενός διεθνούς μουσικού και καλλιτεχνικού γεγονότος που προσελκύει το ενδιαφέρον πέραν των 200 εκατομμυρίων τηλεθεατών».

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν μέσω επιστολής από επώνυμους πολίτες, οι οποίοι κάνουν λόγο για προσβολή της αισθητικής, της ιστορίας και των παραδόσεων της Κύπρου, ο κ. Τσώκος ανέφερε ότι το ΡΙΚ, ως θεσμός, οφείλει να απαντά σε τέτοιες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εξέχουσες προσωπικότητες.

Σε σχέση με το επίμαχο βίντεο κλιπ, σημείωσε ότι «θα ήταν λάθος να μπούμε στη λογική σχολιασμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας», ωστόσο παραδέχθηκε ότι φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν άμεσα αλλαγές. Όπως είπε, έχει ήδη ζητηθεί να γίνουν διορθώσεις στο οπτικό υλικό και «αυτό θα γίνει».

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και του τραγουδιού, ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ εξήγησε ότι το ίδρυμα συνεργάζεται με δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχουν αντίστοιχες δομές. Οι εταιρείες προτείνουν καλλιτέχνες, ακολουθεί προεπιλογή από το ΡΙΚ, ενώ φέτος χρησιμοποιήθηκε και διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή απόψεων της κοινωνίας.

Την τελική απόφαση, όπως ξεκαθάρισε, λαμβάνει πάντοτε το ΡΙΚ. Η επιτροπή που συμμετέχει στη διαδικασία αποτελείται από περίπου 50 άτομα, εκ των οποίων μόνο ένα είναι στέλεχος του ιδρύματος, με τα ονόματα να μην δημοσιοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά το κόστος της συμμετοχής, ο κ. Τσώκος ανέφερε ότι ανέρχεται συνολικά στις 170 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 100 με 120 χιλιάδων επιβαρύνει το ΡΙΚ, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από την εταιρεία παραγωγής.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Θανάση Τσώκου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: