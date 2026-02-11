Δεν δέχθηκε να του κάνουν έλεγχο και τον συνέλαβαν - Σε σωρεία καταγγελίων για τροχαίες παραβάσεις προχώρησε η Αστυνομία

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα ύποπτο πρόσωπο στη Λεμεσό, για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων του, καθώς και ένα πρόσωπο, που κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο οδήγησης οχήματος υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 241 οχήματα και ελέγχθηκαν 312 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 81 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και εφτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 35 καταγγελίες οδηγών οχημάτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.