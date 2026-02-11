Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δεν δέχθηκε να του κάνουν έλεγχο και τον συνέλαβαν - Σε σωρεία καταγγελίων για τροχαίες παραβάσεις προχώρησε η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 35 καταγγελίες οδηγών οχημάτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. 

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συνελήφθη συγκεκριμένα ένα ύποπτο πρόσωπο στη Λεμεσό, για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων του, καθώς και ένα πρόσωπο, που κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο οδήγησης οχήματος υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 241 οχήματα και ελέγχθηκαν 312 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 81 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και εφτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. 

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 35 καταγγελίες οδηγών οχημάτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα