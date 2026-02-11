Η ΚΟΠ και οι αγώνες grassroots

Αλήθεια, θορυβήθηκε καθόλου το βασίλειο της ΚΟΠ από το πρόσφατο περιστατικό μεταξύ πατέρα παιδιού και προπονητή σε αγώνα grassroots στη Λεμεσό; Η «τυπική» καταδίκη δεν αρκεί. Με μια βόλτα ένα Σάββατο σε γήπεδα όπου αγωνίζονται τα παιδιά κάτω των 12 ετών (και σε άλλες κατηγορίες) αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε τι επικρατεί. Και το τελευταίο περιστατικό δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό που επικρατεί ανάμεσα στους γονείς είναι ότι η ΚΟΠ αρκείται στην είσπραξη του τέλους συμμετοχής κάθε παιδιού, χωρίς να επενδύει για το καλό των ακαδημιών. Και επί ευκαιρία, καλό είναι κάποιος από τους «ειδικούς» να απαντήσει γιατί όλοι οι αγώνες των grassroots διεξάγονται χωρίς την παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. Αντιλαμβάνονται τους κινδύνους;

ΝεΚ