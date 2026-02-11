Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Η ΚΟΠ και οι αγώνες grassroots

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αλήθεια, θορυβήθηκε καθόλου το βασίλειο της ΚΟΠ από το πρόσφατο περιστατικό μεταξύ πατέρα παιδιού και προπονητή σε αγώνα grassroots στη Λεμεσό; Η «τυπική» καταδίκη δεν αρκεί. Με μια βόλτα ένα Σάββατο σε γήπεδα όπου αγωνίζονται τα παιδιά κάτω των 12 ετών (και σε άλλες κατηγορίες) αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε τι επικρατεί. Και το τελευταίο περιστατικό δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό που επικρατεί ανάμεσα στους γονείς είναι ότι η ΚΟΠ αρκείται στην είσπραξη του τέλους συμμετοχής κάθε παιδιού, χωρίς να επενδύει για το καλό των ακαδημιών. Και επί ευκαιρία, καλό είναι κάποιος από τους «ειδικούς» να απαντήσει γιατί όλοι οι αγώνες των grassroots διεξάγονται χωρίς την παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. Αντιλαμβάνονται τους κινδύνους;

ΝεΚ

Tags

ΚΟΠΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα