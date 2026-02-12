Τσικνοπέμτη: Ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Λεμεσιανοί (φώτος)

Από τις 7:30 το πρωί η Λεμεσός μπήκε για τα καλά σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης. Οι φουκούδες άναψαν από νωρίς και ο αέρας γέμισε με τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος, καθώς μικροί και μεγάλοι βγήκαν σε πλατείες, πεζοδρόμια και αυλές για να τιμήσουν το έθιμο. Όπως κάθε χρόνο, οι Λεμεσιανοί κράτησαν ζωντανή την παράδοση, στήνοντας γιορτές σε κάθε γωνιά της πόλης.

Ο Δήμος Λεμεσού έδωσε από νωρίς το σύνθημα με την καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού», που πραγματοποιήθηκε στις 7:30 το πρωί στα γραφεία του Lemesos Media Group, στην οδό Ομονοίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Στις 10:00 το πρωί, το κέντρο της πόλης πλημμύρισε μουσικές και κεράσματα, μπροστά από τη Eurobank στην οδό Γλάδστωνος και την Τράπεζα Κύπρου στην οδό Αγίου Ανδρέου, απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Νάπας. Το μεσημέρι, στις 13:30, οι Κανταδόροι Λεμεσού τραγούδησαν στην πλατεία Σαριπόλου, παρασύροντας τον κόσμο σε πιο ρομαντικούς, αποκριάτικους ρυθμούς.

Το απόγευμα, στις 17:30, η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου - μπροστά από το Διοικητήριο- ζωντάνεψε με τη συναυλία του συγκροτήματος Lopodytes, σε ένα «Old School Project» που έφερε στο προσκήνιο γνώριμες επιτυχίες και αποκριάτικη διάθεση.

Στις 18:30, στο Δημοτικό Μέγαρο, ξεκίνησε η προετοιμασία της μελλοντικής Βασίλισσας του Καρναβαλιού «Πάθους και Τρέλας», ενώ στις 19:00 ακολούθησε η μεγάλη πομπή. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η Βασιλική Οικογένεια του Καρναβαλιού, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού και οι μαζορέτες διέσχισαν την Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, την Αγίου Ανδρέου και την Ανεξαρτησίας, συναντώντας καθ’ οδόν τους Αριονες Κανταδόρους και το άρμα της Βασίλισσας.

Στις 19:30 πραγματοποιήθηκε η στέψη της Βασίλισσας του Καρναβαλιού της Λεμεσού, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των μεγάλων αποκριάτικων εκδηλώσεων. Η βραδιά συνεχίστηκε με αποκριάτικο πάρτι με θέμα «Back to the 80s and 90s», ζωντανή μουσική και DJ set, ενώ ένα εντυπωσιακό projection mapping φώτισε το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης, μεταμορφώνοντάς το σε ένα πολύχρωμο οπτικοακουστικό θέαμα.

Το μήνυμα του Δήμου είναι ξεκάθαρο: η Λεμεσός γιορτάζει, κρατά τις παραδόσεις της ζωντανές και δίνει το σύνθημα για ένα ακόμη δυναμικό και γεμάτο κέφι καρναβάλι.



Το γιορτινό κλίμα δεν περιορίστηκε μόνο στη Λεμεσό. Δήμοι σε όλη την Κύπρο, δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, αλλά και εταιρείες, έστησαν τις δικές τους ψησταριές. Η τσίκνα απλώθηκε παντού - ακόμη και στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου η καθημερινότητα έδωσε τη θέση της στη γιορτή.









