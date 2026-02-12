ΚΕΒΕ και ΟΕΒ λένε «όχι» σε πρόσθετη φορολόγηση τραπεζών

Την έντονη αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα τραπεζικά κέρδη εκφράζουν με ανακοινώσεις τους το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα και την επενδυτική εικόνα της χώρας.

Το ΚΕΒΕ κάνει λόγο για μια οικονομικά λανθασμένη προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι η φορολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Όπως αναφέρει, ο τραπεζικός τομέας έχει ήδη συνεισφέρει σημαντικά στα δημόσια έσοδα την περίοδο 2017–2024, καταβάλλοντας συνολικά €755 εκατ. μέσω εταιρικού φόρου και ειδικού φόρου επί των καταθέσεων. Κατά την εκτίμησή του, το κράτος διαθέτει ήδη πόρους για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, χωρίς να απαιτούνται νέες επιβαρύνσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μεταξύ των βασικών προβληματισμών που καταγράφει το Επιμελητήριο είναι ο κίνδυνος να πληγεί η προβλεψιμότητα του φορολογικού πλαισίου, να σταλεί αρνητικό μήνυμα προς διεθνείς επενδυτές και να υπονομευθεί η αξιοπιστία της Κύπρου. Παράλληλα, επισημαίνεται ο κίνδυνος το κόστος μιας τέτοιας φορολογίας να μετακυλιστεί τελικά στους δανειολήπτες, ενώ γίνεται αναφορά και σε απόκλιση από συστάσεις διεθνών οργανισμών. Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι η ισχυρή οικονομία προϋποθέτει σταθερό και υγιές τραπεζικό σύστημα, στηρίζοντας παράλληλα στοχευμένα μέτρα κοινωνικής στήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ΟΕΒ χαρακτηρίζει τις σκέψεις για έκτακτη φορολόγηση ως «επικίνδυνες ακροβασίες» με την αξιοπιστία της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραμάτισαν διεθνείς επενδυτές στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος την περίοδο της κρίσης και σημειώνει ότι οι τράπεζες κατέστησαν ξανά κερδοφόρες μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης και σημαντικών περικοπών. Κατά την ΟΕΒ, η στοχοποίηση ενός κλάδου επειδή επέστρεψε στην κερδοφορία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το σύνολο της οικονομίας.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί επίσης ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να είναι νομικά προβληματικές και να επηρεάσουν αρνητικά την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να αποφύγουν πρωτοβουλίες που, όπως υποστηρίζει, μεσοπρόθεσμα θα πλήξουν την οικονομία. Όπως και το ΚΕΒΕ, παραπέμπει στη σημαντική φορολογική συνεισφορά των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία μπορεί να αντλήσει πόρους για κοινωνικούς σκοπούς χωρίς νέες επιβαρύνσεις στον κλάδο.