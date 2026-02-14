Viral στο Instagram: Άνδρας ταξίδεψε 5.000 χλμ για να ανακτήσει το κλεμμένο iPhone του - Πώς το βρήκε

Έκκληση ΟΚΥπΥ: Μην προσέρχεστε στα ΤΑΕΠ για γρίπη - Τι να κάνετε αν έχετε συμπτώματα

Ταξίδεψε σε άλλη ήπειρο για το κινητό του

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε από τη Γερμανία μέχρι τη Δυτική Αφρική, με πρωταγωνιστή έναν νεαρό άνδρα που δεν δίστασε να ταξιδέψει 5.000 χιλιόμετρα για να ανακτήσει το κλεμμένο του iPhone.

Ο Yassine, κάτοικος του Άαχεν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, διαπίστωσε ότι το iPhone του είχε κάνει… φτερά. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία εντοπισμού, ήρθε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό εύρημα. Η συσκευή του βρισκόταν στη Σενεγάλη, περίπου 5.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, γράφει η BILD.

Αντί να αποδεχτεί την απώλεια, απευθύνθηκε στους ακολούθους του στο Instagram, δηλώνοντας πως θα ταξιδέψει στην Αφρική για να πάρει πίσω το κινητό του, εφόσον η ανάρτηση συγκεντρώσει 10.000 likes. Το στοίχημα ξεπεράστηκε γρήγορα, καθώς τα likes έφτασαν τις 30.000, δίνοντάς του το «πράσινο φως».

Παρά τα οικονομικά εμπόδια και τις οικογενειακές δυσκολίες, ο Yassine υποστήριξε ότι το ταξίδι θα του κόστιζε λιγότερο από την αγορά νέου iPhone. Μάλιστα, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων προσφέρθηκε να τον στηρίξει.

Το ταξίδι του ξεκίνησε με ωτοστόπ προς τις Βρυξέλλες και από εκεί αεροπορικώς για το Ντακάρ. Στο ξενοδοχείο τον προειδοποίησαν ότι η περιοχή όπου εντοπιζόταν το κινητό ήταν επικίνδυνη, ενώ η αστυνομία δήλωσε πως χωρίς ακριβή διεύθυνση δεν μπορούσε να επέμβει. Παρ’ όλα αυτά, ο Yassine, με τη βοήθεια ντόπιου κατοίκου, εντόπισε υπάλληλο καταστήματος κινητών που φερόταν να σχετίζεται με την υπόθεση. Όταν τον αντιμετώπισαν, εκείνος ισχυρίστηκε πως γνώριζε τον «πραγματικό κλέφτη». Ωστόσο, το σήμα του iPhone πρόδιδε την αλήθεια. Ήταν στο κατάστημά του

Μπροστά στο ενδεχόμενο καταγγελίας, ο άνδρας επέστρεψε τη συσκευή. Ο Yassine γύρισε θριαμβευτής, με το κινητό του πίσω στην κατοχή του και τον λογαριασμό του στο Instagram να αγγίζει πλέον τους 86.000 ακολούθους.

Πηγή: iefimerida.gr 

