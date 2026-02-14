Υπερχείλισαν φράγματα, έτρεξαν οι ποταμοί - Εικόνες ελπίδας στα μικρά, ανησυχία για τα μεγάλα (βίντεο)

Αν και οι βροχές ήταν έντονες το τελευταίο διάστημα, τα μεγάλα φράγματα παραμένουν σε κακή κατάσταση, σε αντίθεση με τα μικρά όπου η εικόνα αρχίζει να αλλάζει.

Στην επαρχία Πάφου καταγράφηκε σήμερα η πρώτη υπερχείλιση για το φετινό υδατικό έτος. Πρόκειται για το φράγμα του Πωμού, συνολικής χωρητικότητας 859 χιλιάδων κυβικών μέτρων, το οποίο μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 48 ωρών υπερχείλισε τα ξημερώματα.

Ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηρίζεται η υπερχείλιση του φράγματος για τον πρωτογενή τομέα της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο αντιδήμαρχος Πωμού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, Ανδρέας Διονυσίου, «από αυτό αρδεύονται θερμοκήπια, μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες και φυτείες κηπευτικών».

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο φράγμα της Κλήρου, το οποίο υπερχείλισε.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κλήρου, Νίκο Αλεξανδράκη, το φράγμα υπερχείλισε τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς τις τελευταίες μέρες η ροή νερού προς αυτό πολλαπλασιάστηκε.

"Το περιμέναμε να υπερχειλίσει την προηγούμενη βδομάδα, αλλά η ροή νερού ήταν μειωμένη. Τις τελευταίες μέρες το νερό πενταπλασιάστηκε", είπε, κάνοντας λόγο για "τρομερή ποσότητα νερού" τις τελευταίες ώρες.

Το φράγμα Κλήρου, που χτίστηκε το 2007 στην κοίτη του ποταμού Σερράχη, είναι χωρητικότητας σχεδόν δύο εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Αλεξανδράκης, το φράγμα είχε υπερχειλίσει και τον Φεβρουάριο του 2024, τον Ιανουάριο του 2022 και το 2019.

Από το φράγμα υδρεύονται οι κοινότητες Κλήρου, Μαλούντα, Αρεδιού, Άγιος Ιωάννης, το στρατόπεδο Τάσου Μάρκου και το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ.

«Ξύπνησαν» οι ποταμοί

Την ίδια ώρα, οι βροχές των τελευταίων 24 ωρών γέμισαν ποτάμια και «ξύπνησαν» καταρράκτες σε διάφορες περιοχές, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Πολλοί πολίτες κατέγραψαν τις εικόνες και τις ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Στο 14,1% η συνολική πληρότητα των φραγμάτων της Κύπρου

Μόλις στο 14,1% ανερχόταν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η συνολική πληρότητα των φραγμάτων, παγκύπρια, σε σχέση με 26,0% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στις 13 Φεβρουαρίου η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα ανερχόταν μόλις στα 41.080 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), που αντιστοιχεί στο 14,1% της συνολικής χωρητικότητας των φραγμάτων, η οποία είναι στα 290.804 ΕΚΜ, ενώ η αντίστοιχη περσινή ποσότητα νερού στα φράγματα ήταν 75.613 ΕΚΜ.

Η συνολική ποσότητα νερού που εισέρρευσε στα φράγματα από την 1η Οκτωβρίου του 2025 είναι 19.223 ΕΚΜ.

Πιο αναλυτικά, η ποσότητα νερού στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, τον Κούρη, με χωρητικότητα 115 ΕΚΜ, ανερχόταν την ίδια ημέρα στα μόλις 14.499 ΕΚΜ ή στο 12,6% της χωρητικότητας του.

Το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα, ο Ασπρόκρεμμος, με χωρητικότητα 52.375 ΕΚΜ, διέθετε ποσότητα νερού μόλις 6.764 ΕΚΜ που αντιστοιχεί στο 12,9% της χωρητικότητας του.

Η πληρότητα του φράγματος της Ευρέτου με συνολική χωρητικότητα 17.168 ΕΚΜ ανερχόταν στις 13 Φεβρουαρίου στο 18,5% ή σε 4.437 ΕΚΜ.

Η πληρότητα του φράγματος της Κανναβιού με συνολική χωρητικότητα 17.168 ΕΚΜ ανερχόταν στο 16,6% ή σε 2.852 ΕΚΜ.

Τέλος, το πέμπτο σε χωρητικότητα φράγμα, αυτό της Καλαβασού, με συνολική χωρητικότητα 17.100 ΕΚΜ διέθετε ποσότητα νερού στις 13 Φεβρουαρίου μόλις 1.353 ΕΚΜ που αντιστοιχεί στο 7,9% της χωρητικότητας του.