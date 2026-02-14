Έκκληση ΟΚΥπΥ: Μην προσέρχεστε στα ΤΑΕΠ για γρίπη - Τι να κάνετε αν έχετε συμπτώματα

Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων δεν είναι χώροι εξέτασης για γρίπη Α, τονίζει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως αναφέρει, αποστολή των ΤΑΕΠ είναι να αντιμετωπίζουν καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή και η πρακτική προσέλευσης για εξέταση γρίπης πρέπει να σταματήσει άμεσα, καθώς αποβαίνει εις βάρος περιστατικών που κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο ΟΚΥπΥ επισημαίνει ότι η εξέταση για γρίπη μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών τεστ που διατίθενται στην αγορά ή σε φαρμακεία. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται στον προσωπικό τους ιατρό για ιατρική συμβουλή.

Τονίζεται επίσης ότι τα ΤΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους προσωπικούς ιατρούς.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το προσωπικό των ΤΑΕΠ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και εργάζεται πολύ σκληρά και με επαγγελματισμό για να σώζει ζωές.