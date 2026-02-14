Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στις ακτές του Βανουάτου

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο ανοικτά των ακτών του Βανουάτου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του χωριού Πορτ Όλρι, στο νησί Εσπίριτου Σάντο. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν σχετικά μικρό, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού έσπευσε να καθησυχάσει τους κατοίκους, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για δημιουργία καταστροφικού θαλάσσιου κύματος από τη δόνηση, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η Αντελίκ Φρανκ, εργαζόμενη σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Πορτ Όλρι, περιέγραψε τον σεισμό ως «πολύ μεγάλο», σημειώνοντας ότι η διάρκεια της δόνησης άγγιξε το ένα λεπτό. «Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα έτριζαν για αρκετή ώρα, αλλά τίποτα δεν έπεσε στο έδαφος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρά την αρχική ανησυχία του κόσμου, η κατάσταση εξομαλύνθηκε γρήγορα καθώς δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς ζημιές στις υποδομές.

Το Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος 320.000 κατοίκων, βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη τεκτονική δραστηριότητα όπου οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν συχνό φαινόμενο. Παρά τη συχνότητα των φαινομένων, οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η γεωγραφική θέση της χώρας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές.

