Το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2025 - Οι δύο ιστορικές πρωτιές

Το single «APT», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Bruno Mars με τη σταρ της K-pop Rosé, αναδείχθηκε το εμπορικότερο τραγούδι παγκοσμίως για το 2025, σύμφωνα με τη International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από δύο ιστορικές «πρωτιές»: είναι η πρώτη φορά που το Νο1 single περιλαμβάνει καλλιτέχνιδα που δεν προέρχεται από την Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, αλλά και η πρώτη φορά που το τραγούδι της κορυφής δεν διαθέτει αγγλόφωνους στίχους. Η 29χρονη Rosé, κατά κόσμον Roseanne Park, έχει γεννηθεί στη Νέα Ζηλανδία και είναι μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος Blackpink.

Για τον 40χρονο Bruno Mars (κατά κόσμον Πίτερ Χερνάντεζ), η κορυφή των charts δεν είναι άγνωστο έδαφος, καθώς είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και το 2011 με το επιτυχημένο «Just The Way You Are».

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το «Golden» των HUNTR/X, ένα από τα δύο τραγούδια που ξεχώρισαν από την animated παραγωγή του Netflix KPop Demon Hunters.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το «Ordinary» του Alex Warren, ενώ στην τέταρτη ακολουθεί το «Die With A Smile», η συνεργασία του Bruno Mars με τη Lady Gaga. Την πεντάδα συμπληρώνει το «Beautiful Things» του Benson Boone.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και τα πέντε κορυφαία singles του 2024 διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στο chart και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα των μεγάλων επιτυχιών στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της IFPI, Βικτόρια Όκλεϊ, τα φετινά αποτελέσματα αποτυπώνουν τη διεθνή διάσταση της μουσικής αγοράς, με τραγούδια που ξεπερνούν γλωσσικά και γεωγραφικά σύνορα. Η πρωτιά του «APT», τόνισε, αποτελεί ορόσημο, ακριβώς επειδή για πρώτη φορά ένα Νο1 παγκοσμίως δεν βασίζεται σε αγγλόφωνους στίχους.

Πηγή: ertnews.gr