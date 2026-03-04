Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου -«Απελπιστική η κατάσταση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε»

Σύμφωνα με όσα είπε σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει κάποια ενημερώσει για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα λόγω της παράτασης της παραμονής τους στο Ντουμπάι, ελέω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε σε μια απελπιστική κατάσταση, δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε»

«Κάνω αυτό το βίντεο γιατί είμαστε πραγματικά απελπισμένοι. Είμαστε στο Ντουμπάι, κάθε μέρα δεν έχουμε κανένα update, καμία ενημέρωση. Δεν μας έπιασε κανένας να μας πει οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε, πότε και αν θα πάμε επιτέλους στην Κύπρο. Στα σχόλια λέτε κάποιοι ότι ''ευτυχώς που είμαι φτωχός και είμαι στην Κύπρο'', αλλά ο κόσμος δεν είναι ότι είναι πλούσιος που ήρθε διακοπές. Ο κάθε ένας μας υπολόγισε τα λεφτά του για να πάει στις διακοπές του και προφανώς, αν αυτές οι διακοπές αντί τέσσερις μέρες γίνονται δέκα μέρες, να σου λείψουν τα λεφτά», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Έχει άτομα που μου στέλνουν ότι αναγκάζονται και τους στέλνουν οι συγγενείς τους λεφτά για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Δεν είμαστε σε κάποια χώρα ή σε κάποιον τόπο, ο οποίος είναι φτηνός, εδώ τα φαγητά και η διαμονή είναι ακριβή. Αναγκαζόμαστε μέρα με τη μέρα να ανανεώνουμε τα ξενοδοχεία, αλλά μέρα με τη μέρα ακριβαίνουν οι τιμές».

Κλείνοντας, η Στυλιάνα Αβερκίου είπε: «Είμαστε σε μια απελπιστική κατάσταση γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Ο λόγος που κάνω το βίντεο είναι διότι μέσω των social media χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια και πρέπει κάπως και εμείς να ακουστούμε. Ελπίζω τούτον το βίντεο να λάβει κάποιον ρόλο σε τούτα και κάπως να έχουμε κάποια βοήθεια».

Το βίντεο που ανέβασε η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου από το Ντουμπάι, όπου έχει εγκλωβιστεί

Πηγή: iefimerida.gr