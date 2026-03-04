Εμπρησμοί οχημάτων εν μέσω αυξημένης επιφυλακής στη Λεμεσό (φώτο)

Την ώρα που η Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και στον απόηχο των συλλήψεων τις προηγούμενες ημέρες 3 ατόμων σε σχέση με εγκληματική οργάνωση σε χώρους με πολυτελή οχήματα, οι Αρχές διερευνούν νέο εμπρησμό στη Γερμασόγεια.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά στο υποστατικό πώλησης πολυτελών οχημάτων στη Γερμασόγεια ιδιοκτησίας δύο ανδρών ηλικίας 33 και 22 ετών, εκδηλώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πέραν των δύο οχημάτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς καταγράφηκαν και ζημιές σε άλλα έξι αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός του υποστατικού.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την Αστυνομία να αναζητεί κλειστά κυκλώματα προς εντοπισμό μαρτυρίας.