Εγκλωβισμένοι στην Ταϊλάνδη: Ο γολγοθάς εννέα Παφίτων φοιτητών που ξεκίνησαν για το ταξίδι των ονείρων τους

Ένα απίστευτο μαρτύριο βιώνουν εννέα Παφίτες φοιτητές, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής τους στην Ελλάδα, αποφάσισαν να ανταμείψουν τους κόπους τους με ένα ταξίδι ζωής στην Ταϊλάνδη.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ανέμελη περιπέτεια, γεμάτη όνειρα, εικόνες και εμπειρίες, εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό γολγοθά, καθώς οι νεαροί παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην Κύπρο. Οι εννέα 23χρονοι, όλοι με καταγωγή από την Πάφο, ταξίδεψαν με ενθουσιασμό, προσδοκώντας λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς μετά από μια απαιτητική ακαδημαϊκή περίοδο.

Ωστόσο, απρόβλεπτες εξελίξεις ανέτρεψαν τα σχέδια τους, αφήνοντάς τους σε καθεστώς αβεβαιότητας και έντονης ψυχολογικής πίεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις οικογένεις του, οι νεαροί βρίσκονται σε συνεχή αγωνία, καθώς παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τις οικογένειές τους, δεν έχει ακόμη βρεθεί οριστική λύση για τον επαναπατρισμό τους. Οι μέρες περνούν με αβεβαιότητα, το οικονομικό κόστος αυξάνεται και η ψυχολογική φθορά γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Οι οικογένειές τους στην Κύπρο ζουν με τον ίδιο φόβο και την ίδια ανησυχία, αναμένοντας με αγωνία θετικές εξελίξεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Πάφου, όπου συγγενείς και φίλοι εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και ζητούν την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Αυτό που επρόκειτο να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία ζωής μετατράπηκε σε δοκιμασία αντοχής.

Οι εννέα φοιτητές παραμένουν εγκλωβισμένοι, ελπίζοντας πως σύντομα θα δοθεί λύση και θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους, αφήνοντας πίσω τους αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια.