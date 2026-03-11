Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ του «Ferto» με τον Akyla

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Federico Martinengo» - Συντονισμός με Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία

Η παρουσίαση έγινε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Αποκαλύφθηκε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο «Sing for Greece». Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α' ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του β' ημιτελικού στις 14 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

 

