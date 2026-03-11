Χωρίς γαλάζιες σημαίες η Λεμεσός το 2026 - Τι οδήγησε στην απόφαση

Καμία παραλία του κόλπου Λεμεσού δεν θα έχει τη γαλάζια σημαία για το 2026, ως αποτέλεσμα των επανειλημμένων παραπόνων, που υπάρχουν για τη θαλάσσια ρύπανση, που επικρατεί στις παραλίες της πόλης τα τελευταία χρόνια. Ο θεσμός της Γαλάζιας Σημαίας υπηρετείται στην Κύπρο από την μη κυβερνητική οργάνωση CYMEPA, μετά από αίτημα της εκάστοτε τοπικής αρχής. Για το 2026, και μετά από διάφορα περσινά περιστατικά, ορισμένοι δήμοι είχαν αποφασίσει, όπως να μην αιτηθούν καν για γαλάζια σημαία, ενώ η ίδια η CYMEPA τους κάλεσε, να μην προχωρήσουν σε αιτήσεις, αφού θα ήταν αδύνατο να λάβουν την πιστοποίηση. Πάντως για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης της Λεμεσού, υπάρχει για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματισμένη σύσκεψη υπό το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω σύσκεψη συμμετέχουν διάφορα κυβερνητικά τμήματα και οι τοπικοί δήμοι, όχι όμως ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα η CYMEPA.

Μιλώντας στον «Π» ο Γενικός Γραμματέας της CYMEPA, εξήγησε ότι κατά την περσινή περίοδο, παρόλο που τελικώς η τιμητική διάκριση της γαλάζιας σημαίας δόθηκε σε αρκετές παραλίες, ακολούθως είχαν αμέτρητα παράπονα από κόσμο και έγινε αναστολή σε μερικές. «Αποφασίσαμε για φέτος να ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές, να μην υποβάλουν αίτημα για τις παραλίες τους», προσθέτοντας ότι είναι γνωστό, πως υπάρχει πρόβλημα στις παραλίες της ευρύτερης Λεμεσού.

Ξεκαθαρίζεται όμως, ότι η μη ύπαρξη γαλάζιας σημαίας, δεν καθιστά τα νερά της Λεμεσού ακατάλληλα για λουόμενους. Η γαλάζια σημαία ως θεσμός, είναι κυρίως θέμα πρεστίζ για τις παραλίες, ενώ βοήθησε και αρκετές τοπικές αρχές να αναπτύξουν τις υπηρεσίες, που προσφέρουν στους λουόμενους, προσθέτοντας για παράδειγμα ναυαγοσώστες, που είναι απαραίτητοι για να λάβει μια παραλία γαλάζια σημαία. Ταυτόχρονα, πέρα από το θεσμό της γαλάζιας σημαίας, υπάρχουν ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες συνεχείς εργαστηριακές ρυθμίσεις στις παραλίες, που διασφαλίζουν την καταλληλόλητα της ποιότητας των νερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επικοινωνία του «Π» με το Δήμαρχο Αμαθούντας Κυριάκο Ξυδιά, ο κ. Ξυδιάς ανέφερε, ότι εδώ και καιρό, ως δήμος, είχαν αποφασίσει να μην αιτηθούν για φέτος στον οργανισμό την γαλάζια σημαία, πριν καν υπάρχει η σύσταση της CYMEPA. Σύμφωνα με τον κ. Ξυδιά θα πρέπει να βρεθεί λύση με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που ανέλαβε την πρωτοβουλία, αλλά και τον Εθνικό Διαχειριστή για τη γαλάζια σημαία προκειμένου να είναι εφικτό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι συστάσεις του.