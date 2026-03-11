Απελάσεις αλλοδαπών για σοβαρά εγκλήματα: Επιφυλάξεις από Νομική Υπηρεσία και αρμόδιους φορείς

Προβληματισμό εξέφρασαν την Τετάρτη η Νομική Υπηρεσία, αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί σχετικά με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για απελάσεις αλλοδαπών που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα, κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και εισηγητής της πρότασης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, έκανε λόγο για εισηγήσεις και ενστάσεις, λέγοντας πως έχει καλέσει όλους τους αρμόδιους φορείς να συντονιστούν και να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη εισήγηση προς τη Βουλή. Είπε παράλληλα ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξος ότι θα οδηγηθεί η συγκεκριμένη πρόταση στην Ολομέλεια πριν κλείσει η Βουλή.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πρότασης νόμου του κ. Τορναρίτη την οποία κατέθεσε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, για θέσπιση δικαστικής απέλασης αλλοδαπών προσώπων που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα, ως εναλλακτική ποινή που δύναται να επιβάλει το Δικαστήριο, σε περίπτωση καταδίκης τους.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε κατά τη συζήτηση ότι η πρόταση αφορά σε όλους τους αλλοδαπούς από τρίτες χώρες και ότι η ποινή απέλασης υπάρχει σε 12 άλλες χώρες της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξέφρασε κατά τη συζήτηση προβληματισμό σχετικά με την πρόταση νόμου, σημειώνοντας ότι για την απέλαση γενικότερα αλλοδαπών η Κύπρος έχει αποτελεσματικό μηχανισμό έτσι ώστε διοικητικά να λαμβάνονται άμεσα μέτρα και να απομακρύνονται αλλοδαποί που κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη. Είπε ότι είναι «αρκετά αποτελεσματικοί» αυτοί οι μηχανισμοί, και ότι ως Υπηρεσία εκφράζουν προβληματισμούς για την πρόταση σχετικά με το διακριτό και επικάλυψη μεταξύ δύο θεσμών - ποινικού δικαστή και διοικητικής διαδικασίας. Είναι αμφίβολο αν ο δικαστής θα έχει όλα τα στοιχεία ενώπιον του για να μην παραβιαστεί η αρχή της μη επαναπροώθησης, πρόσθεσε. Έθεσε τον προβληματισμό τί θα γίνει σε περίπτωση που ο καταδικασθείς ζητήσει άσυλο.

Η Μαρία Αδαμίδου είπε εκ μέρους του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ότι η ποινή δεν μπορεί να είναι ποινή απέλασης και για λόγους ίσης μεταχείρισης. Είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι εισηγούνται να μην καταγράφονται τα ποινικά αδικήματα γιατί είναι περιοριστικό, ενώ αναφέρθηκε σε διάφορες άλλες εισηγήσεις για τροποποιήσεις στα άρθρα της πρότασης νόμου.

Ο Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι συμφωνούν με το ότι υπάρχει ήδη ένα νομικό πλαίσιο για τις απελάσεις. Εισηγήθηκε όπως γίνει πιο ξεκάθαρη η αναφορά στην αρχή μη επαναπροώθησης, και όπως απαγορεύεται η απέλαση ανηλίκων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αρχή οικογενειακής ενότητας για τους ενήλικες. Ανέφερε ακόμη ότι θα πρέπει να δίδεται το δικαίωμα ακρόασης στο άτομο στο οποίο επιβάλλεται αυτή η ποινή και να διευκρινίζεται η χώρα στην οποία θα απελαθεί, αλλά και να υπάρχει ανασταλτική ισχύς.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών Μαρία Σιαλή, ανέφερε στην Επιτροπή ότι από τους 1172 κρατούμενους στις Κεντρικές Φυλακές, οι 620 είναι αλλοδαποί (μη Κύπριοι). Είπε ότι οι 544 αλλοδαποί είναι εκεί για αδικήματα για ναρκωτικά, σεξουαλικά αδικήματα, φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία και αδικήματα κατά περιουσίας, και οι υπόλοιποι 76 για αδικήματα σχετικά με παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία και διακίνηση.

Σύμφωνα με την κ. Σιαλή, στον πληθυσμό στον φυλακών περιλαμβάνονται και 81 γυναίκες, 57 των οποίων είναι αλλοδαπές.

Ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι έκαναν δεκτή την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι ανήλικοι.

Ζήτησε από την Νομική Υπηρεσία να συνεννοηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία, να εξετάσει τις τροποποιήσεις που ανέφερε η κ. Αδαμίδου και να ειδοποιήσουν την Επιτροπή πότε θα είναι έτοιμοι να εξετάσουν το θέμα.

«Ευελπιστώ ότι η Κύπρος θα εναρμονιστεί και με τις άλλες χώρες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα», είπε», κατά τη λήξη της συνεδρίας.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις εκ πλευράς Κυβέρνησης τις οποίες έχει αποδεχτεί. «Υπήρξαν ορισμένες ενστάσεις εκ πλευράς Νομικής Υπηρεσίας. Τους έχω καλέσει όλους να συντονιστούν και να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη εισήγηση προς τη Βουλή», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξος ότι θα οδηγηθεί η συγκεκριμένη πρόταση στην Ολομέλεια πριν κλείσει η Βουλή, και σημείωσε ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι παρών, «αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί ικανότατοι συνάδελφοι θα βρεθούν στα έδρανα της Βουλής».

«Ευελπιστώ όμως, ότι και τούτη η πρόταση θα οδηγηθεί κάποια στιγμή πολύ σύντομα στην Ολομέλεια γιατί δεν είναι κάτι το καινοφανές, δεν είναι κάτι που κινείται έτσι στο αόριστο, είναι κάτι που εφαρμόζεται σε πλείστες όσες επίσης χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενισχύει το πλέγμα ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι αναφέρεται σε όλους τους αλλοδαπούς, πέραν των Ευρωπαίων πολίτων, όχι μόνο σε αυτούς για τους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κύπρο.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι τα στατιστικά στα οποία αναφέρθηκαν σχετικά με τον πληθυσμό στις Κεντρικές Φυλακές «δυστυχώς επιβεβαιώνει όλα όσα φωνάζουμε τόσο καιρό και επιβεβαιώνει επίσης τη θέση μας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με άμεσες και μαζικές απελάσεις».

Σημείωσε ότι από τους περίπου 1200 κρατούμενους στις Κεντρικές Φυλακές το 53% είναι αλλοδαποί, και ότι 544 εξ αυτών βρίσκονται μέσα για ναρκωτικά, σεξουαλικά αδικήματα, φόνους εκ προμελέτης, ανθρωποκτονίες «και άλλα πολύ σοβαρά αδικήματα».

«Αντιλαμβάνονται όλοι θεωρούμε πλέον ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε απελάσεις και δεν είναι κάτι το θεωρητικό αλλά είναι κάτι το οποίο θα λύσει πολύ τα χέρια και της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της παροχής ασφάλειας αλλά και θα λύσει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις φυλακές μας», πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν θα πρέπει να ζητείται απέλαση και για Ευρωπαίους πολίτες, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι υπάρχει η πρόνοια διοικητικά να αρθεί το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για λόγους ασφαλείας είτε αυτός είναι Ευρωπαίος είτε είναι πολίτης τρίτης χώρας. «Για εμάς δεν είναι διαφορετικός ένας Ευρωπαίος για παράδειγμα βιαστής ή δολοφόνος από έναν μη Ευρωπαίο βιαστή ή δολοφόνο. Και οι δύο έχουν διαπράξει πολύ σοβαρό έγκλημα στην πατρίδα μας και δεν θεωρούμε ότι θα αξίζουν να βρίσκονται σε αυτή», είπε, μεταξύ άλλων.

Στην Ολομέλεια οδηγείται το Ν/σ για φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές

Στην Ολομέλεια αναμένεται να οδηγηθεί η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου για την δυνατότητα στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς και στα οχήματα της Δύναμης, σύμφωνα με τον κ. Τορναρίτη.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση την Τετάρτη.

«Κάναμε πολλές συνεδρίες για το συγκεκριμένο θέμα, ευελπιστώ ότι σήμερα ήταν η τελευταία και οδηγείται και το συγκεκριμένο στην Ολομέλεια της Βουλής», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στις δηλώσεις του, σημειώνοντας ότι είναι ένα «ισχυρότατο επίσης εργαλείο στα χέρια των αστυνομικών οργάνων για να μπορούν να στοιχειοθετούν την όποια εγκληματική ενέργεια». Με αυτό τον τρόπο, είπε, προστατεύεται και το ίδιο το αστυνομικό όργανο αλλά και η δημόσια ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ