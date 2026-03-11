Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Federico Martinengo» - Συντονισμός με Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού, συμμετέχει σε επιχείρηση για την Κύπρο σε συντονισμό με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» έφτασε στην περιοχή της Κύπρου για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού, μετά το πλήγμα που δέχτηκε εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ανέφεραν πηγές την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Ansa.

Διαβάστε επίσης: Live: Ανοίγει παράθυρο τερματισμού του πολέμου ο Τραμπ: «Θα τελειώσει σύντομα γιατί δεν έχει απομείνει τίποτα να χτυπήσουμε στο Ιράν»

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού, συμμετέχει σε επιχείρηση για την Κύπρο σε συντονισμό με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles De Gaulle» βρίσκεται επίσης στην περιοχή.

Πέρσι, η φρεγάτα "Martinengo" ολοκλήρωσε την αποστολή του στην επιχείρηση EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα για προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις απειλές των Χούθι, και επέστρεψε στη ναυτική βάση του Τάραντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΙΤΑΛΙΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα