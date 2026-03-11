Στην Κύπρο η φρεγάτα «Federico Martinengo» - Συντονισμός με Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία

Η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» έφτασε στην περιοχή της Κύπρου για να ενισχύσει την άμυνα του νησιού, μετά το πλήγμα που δέχτηκε εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ανέφεραν πηγές την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Ansa.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού, συμμετέχει σε επιχείρηση για την Κύπρο σε συντονισμό με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles De Gaulle» βρίσκεται επίσης στην περιοχή.

Πέρσι, η φρεγάτα "Martinengo" ολοκλήρωσε την αποστολή του στην επιχείρηση EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα για προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις απειλές των Χούθι, και επέστρεψε στη ναυτική βάση του Τάραντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ