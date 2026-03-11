Σε τροχιά υλοποίησης η υδατοδεξαμενή στην Αυδήμου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο προς Πάχνα

Εργασίες κατασκευής υδατοδεξαμενής και εγκατάστασης αγωγού ύδρευσης για τις ανάγκες της κοινότητας Αυδήμου ξεκινούν μέσα Μαρτίου του 2026, ανακοινώνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΤΑΥ αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και εντός του κύριου Δρόμου Αυδήμου-Πάχνας (F606) μεταξύ των κοινοτήτων Αυδήμου-Πάχνας.

Η λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση από Πάχνα προς Αυδήμου θα είναι εκτός κυκλοφορίας, ενώ η διπλανή θα λειτουργεί με φωτεινούς σηματοδότες τροχαίας, σημειώνει.

Καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πηγή: KYΠΕ