Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε τροχιά υλοποίησης η υδατοδεξαμενή στην Αυδήμου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο προς Πάχνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΤΑΥ αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και εντός του κύριου Δρόμου Αυδήμου-Πάχνας

Εργασίες κατασκευής υδατοδεξαμενής και εγκατάστασης αγωγού ύδρευσης για τις ανάγκες της κοινότητας Αυδήμου ξεκινούν μέσα Μαρτίου του 2026, ανακοινώνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΤΑΥ αναφέρει ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και εντός του κύριου Δρόμου Αυδήμου-Πάχνας (F606) μεταξύ των κοινοτήτων Αυδήμου-Πάχνας.

Η λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση από Πάχνα προς Αυδήμου θα είναι εκτός κυκλοφορίας, ενώ η διπλανή θα λειτουργεί με φωτεινούς σηματοδότες τροχαίας, σημειώνει.

Καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πηγή: KYΠΕ

Tags

ΤΑΥΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα