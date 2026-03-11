Βίντεο από το μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες στο Ισραήλ από το Λίβανο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

WATCH: Northern Israel under heavy Hezbollah rocket barrage. pic.twitter.com/2kQ21WdZT9 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Το μπαράζ ήρθε ενώ το Ισραήλ πιστεύει ότι οι πυραυλικές και ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν θα είναι σφοδρότερες από το κανονικό απόψε. Επικαλείται ενημέρωση που στάλθηκε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου.

Λίγο μετά το μπαράζ, το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιήσει η Χεζμπολάχ εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, εκτοξεύτηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πυρά είναι συντονισμένα μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Channel 12. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι «δεν είμαστε κοντά στο τέλος» του πολέμου. «Υπάρχουν ακόμα πολλοί ακόμη στόχοι, αλλά ο ρυθμός είναι εξαιρετικός και είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια εκτίμηση για το πόσο καιρό θα χρειαστεί», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.