Οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με διεθνή έρευνα - Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Μια νέα διεθνής κατάταξη για τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026 φέρνει στην κορυφή έναν προορισμό που συνδυάζει πολιτισμό, γαστρονομία και έντονη αστική ζωή. Η λίστα Time Out's Best Cities βασίζεται σε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 24.000 κατοίκων πόλεων σε όλο τον κόσμο, καθώς και σε αξιολόγηση ειδικών, και επιχειρεί να αποτυπώσει πού η καθημερινή αστική εμπειρία είναι πιο ζωντανή, δημιουργική και ελκυστική.

Στην κορυφή της φετινής κατάταξης βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία θεωρείται το σημαντικότερο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της Αυστραλίας. Η πόλη φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα, ενώ διαθέτει έντονη πολιτιστική και γαστρονομική σκηνή. Εστιατόρια κάθε είδους, ανεξάρτητοι κινηματογράφοι, υπαίθριες τοιχογραφίες και πολυσύχναστα καφέ αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 94% των κατοίκων αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τη γαστρονομία της πόλης, ενώ το 92% θεωρεί ότι διαθέτει εξαιρετική πολιτιστική ζωή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σαγκάη, ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της Ασίας. Η πόλη χαρακτηρίζεται από την έντονη αντίθεση ανάμεσα στην παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική και τα σύγχρονα κτίρια και εμπορικά συγκροτήματα. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι καφέ ειδικότητας, μπαρ και χώρους ψυχαγωγίας, ενώ οι κάτοικοι εκτιμούν ιδιαίτερα την οικονομική προσβασιμότητα της καθημερινής ζωής, ειδικά στον τομέα της εστίασης.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Εδιμβούργο. Η πρωτεύουσα της Σκωτίας συνδυάζει την ιστορική μεγαλοπρέπεια με μια σύγχρονη και ζωντανή πολιτιστική σκηνή. Χτισμένη γύρω από το επιβλητικό κάστρο της και έναν αρχαίο σβησμένο ηφαιστειακό λόφο, η πόλη είναι γεμάτη πάρκα με ανθισμένες κερασιές, μεσαιωνικά σοκάκια και γειτονιές που προσφέρονται για εξερεύνηση. Στην ίδια έρευνα κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς την ευκολία μετακίνησης με τα πόδια.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο. Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα του κόσμου, με δεκάδες μουσεία, γκαλερί, θέατρα και χώρους συναυλιών. Οι κάτοικοι δηλώνουν σε συντριπτικό ποσοστό ότι η πόλη προσφέρει εξαιρετικές πολιτιστικές εμπειρίες, ενώ ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται και η ποικιλία της γαστρονομικής της σκηνής. Παράλληλα, τα πολλά πάρκα και οι πράσινοι χώροι αποτελούν σημαντικό στοιχείο της καθημερινής ζωής.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Νέα Υόρκη, μια πόλη που εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την τέχνη, τη μουσική, το θέατρο και τη γαστρονομία. Από τις διάσημες πιτσαρίες μέχρι τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και τις υπαίθριες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η πόλη διατηρεί τη φήμη της ως ένα από τα πιο ζωντανά αστικά κέντρα του κόσμου.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Κέιπ Τάουν, που ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, τις παραλίες και τη θέα στο εμβληματικό βουνό που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Η γαστρονομία και οι χώροι πρασίνου αποτελούν επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα, ενώ πολλοί κάτοικοι τη χαρακτηρίζουν την ομορφότερη πόλη στον κόσμο.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν ακόμη η Πόλη του Μεξικού στην έβδομη θέση, η Μπανγκόκ στην όγδοη, η Σεούλ στην ένατη και το Τόκιο στη δέκατη θέση. Οι πόλεις αυτές ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό ιστορίας, σύγχρονης κουλτούρας, έντονης νυχτερινής ζωής και δυναμικής γαστρονομικής σκηνής.

Η πλήρης κατάταξη περιλαμβάνει συνολικά 50 πόλεις από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκονται ευρωπαϊκοί προορισμοί όπως η Ζυρίχη, το Παρίσι, η Μαδρίτη και το Βερολίνο, ενώ στην 40ή θέση βρίσκεται και η Αθήνα.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, η φετινή κατάταξη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινή εμπειρία των κατοίκων και όχι μόνο στη δημοτικότητα των πόλεων ως τουριστικών προορισμών. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν επίσης την κοινωνική ζωή, το αίσθημα κοινότητας και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στην πόλη.

