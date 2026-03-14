Πώς μια χαμένη βαλίτσα οδήγησε σε διετή νομική διαμάχη 4.500 λιρών με τη Ryanair

Η Ρόζι Μακ Γκρέιν δεν φανταζόταν ότι η απώλεια της βαλίτσας της στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης θα εξελισσόταν σε δικαστικό μαραθώνιο 2,5 ετών.

Η Ρόζι, από το Κιλμάρνοκ της Σκωτίας, ταξίδεψε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην πρωτεύουσα της Δανίας για να συμμετάσχει στον ημιμαραθώνιο της Κοπεγχάγης.

Πώς ξεκίνησε ο «μαραθώνιος» με τη χαμένη βαλίτσα

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Independent, όταν έφτασε, η βαλίτσα της δεν ήταν στον ιμάντα παραλαβής. Μαζί με τη φίλη της, Τίνα, ενημέρωσαν αμέσως το προσωπικό τουαεροδρομίου, αλλά η βαλίτσα ποτέ δεν έφτασε στο μέρος που διέμεναν.

Η βαλίτσα περιείχε, μεταξύ άλλων, τον αθλητικό εξοπλισμό της, ηλεκτρονικές συσκευές και ρούχα, ενώ το πιο πολύτιμο αντικείμενο για τη Ρόζι ήταν η σημαία της Σκωτίας, που ήθελε να χρησιμοποιήσει στον τερματισμό του ημιμαραθωνίου στη μνήμη του αδελφού της, όπως αναφέρει το BBC.

Μετά την επιστροφή της, η Ρόζι έλαβε αριθμό αναφοράς και ένα έντυπο για να καταγράψει όλα τα αντικείμενα που χάθηκαν. Η διαδικασία αυτή κράτησε ημέρες, καθώς πολλά από τα αντικείμενα δεν είχαν αποδείξεις αγοράς. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τα πολλά μέιλ του συζύγου της, η Ryanair καθυστέρησε να ανταποκριθεί και έκλεισε την υπόθεση στις 3 Ιουνίου 2024.

Με τη βοήθεια του συζύγου της, Κρις, που είναι συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος, η Ρόζι κατέφυγε σε μια γρήγορη διαδικασία στο Εδιμβούργο, για διαφορές μέχρι £5.000. Η Ryanair δεν συμμετείχε, και τον Ιούλιο 2024 η Ρόζι έλαβε δικαστική απόφαση για αποζημίωση £4.425,37.

Ωστόσο, η Ryanair κατέθεσε έφεση τον Οκτώβριο του 2025, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, η Ρόζι δεν έκανε αμέσως καταγγελία κατά την άφιξη, ενώ κάποια αντικείμενα, όπως το iPad και τα ακουστικά, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη βαλίτσα. Η υπόθεση πρόκειται να εκδικαστεί στις 26 Μαρτίου 2026, σχεδόν δύο χρόνια και έξι μήνες μετά την πτήση.

Παρά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ρόζι και ο Κρις παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα τους, επικαλούμενοι τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, που θέτει τις αεροπορικές εταιρείες υπό «αυστηρή ευθύνη» για τις χαμένες βαλίτσες, ακόμη και όταν η ευθύνη ανήκει σε υπεργολάβους.

Η Ρόζι τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η Ryanair είναι low-cost, οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση όταν κάτι πάει στραβά: «Δεν περιμένεις περισσότερα ή λιγότερα, αλλά περιμένεις να λάβεις όσα πλήρωσες».

Η Ryanair, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει εκκρεμείς νομικές διαδικασίες.

