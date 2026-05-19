Παραμονή προς το παρόν των ελληνικών F16 στην Κύπρο αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Να παραμείνουν στην Κύπρο προς το παρόν τα τέσσερα F-16 που είναι σταθμευμένα στην Πάφο, από στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό, με αντικαταστασή τους σε δεύτερη φάση από άλλα αεροσκάφη, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η απόσυρση των πυραύλων Patriot που είχαν εγκατασταθεί στην Κάρπαθο την ίδια περίοδο και η αντικατάστασή τους από ένα ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5.

Εξηγώντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο σήμερα για επιχειρησιακούς λόγους που οδήγησαν στην απόσυρση των πυραύλων από την Κάρπαθο. «Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι πρόκειται για «εντελώς διαφορετική περίπτωση», εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε και επανέλαβε ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

