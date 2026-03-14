Ροφήματα που αυξάνουν τη χοληστερόλη – Με ποια να τα αντικαταστήσουμε

Όταν μιλάμε για χοληστερόλη, οι περισσότεροι σκέφτονται άμεσα τα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα γλυκά. Σπάνια όμως δίνεται η ίδια προσοχή στα ροφήματα, παρότι, όπως επισημαίνουν ειδικοί, μπορούν να επηρεάσουν εξίσου τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης.

«Τα ροφήματα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το φαγητό», τονίζει στην Telegraph ο καρδιολόγος Μόχσεν Τσαμπόκ, σύμβουλος καρδιολογίας στην κλινική Harley Street της HCA Healthcare UK. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο latte με πλήρες γάλα, πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να έχει παρόμοια επίδραση στη χοληστερόλη με ένα λιπαρό γεύμα.

Η διαιτολόγος Ντελ Στάνφορντ από το British Heart Foundation υπενθυμίζει ότι ο βασικός άξονας των οδηγιών για μείωση της χοληστερόλης παραμένει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών. Όπως αναφέρει, περίπου οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίπεδα χοληστερόλης πάνω από τα συνιστώμενα, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από όσα προτείνονται.

Η αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών αυξάνει την LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη, η οποία ευθύνεται για τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες και συνδέεται με καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Αντίθετα, η HDL, η «καλή» χοληστερόλη, δρα προστατευτικά.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα λιπαρά. Η υπερβολική ζάχαρη από αναψυκτικά και χυμούς μπορεί επίσης να αυξήσει τη χοληστερόλη, καθώς το ήπαρ μετατρέπει την περίσσεια ζάχαρης σε LDL, ενώ μειώνει την HDL. Το αλκοόλ, από την πλευρά του, αυξάνει τα τριγλυκερίδια, έναν τύπο λίπους στο αίμα που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ροφήματα με καφέ και υψηλά λιπαρά

Τα έτοιμα εμφιαλωμένα ροφήματα καφέ, όπως τα frappuccino, συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών. Πολλά από αυτά περιέχουν έως και 10-12 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη – σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερη από ένα κουτί αναψυκτικού 330 ml.

«Τα σακχαρούχα, κρεμώδη ροφήματα προσφέρουν επιπλέον θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη χωρίς καθόλου φυτικές ίνες. Στην ουσία μοιάζουν περισσότερο με επιδόρπια», σημειώνει η Στάνφορντ.

Εναλλακτική: Φίλτρου καφές με μικρή ποσότητα ημιαποβουτυρωμένου ή αποβουτυρωμένου γάλακτος. Όπως επισημαίνεται, ο αφιλτράριστος καφές μπορεί να περιέχει καφεστόλη, ουσία που ενδέχεται να αυξάνει τη χοληστερόλη, ωστόσο η μέτρια κατανάλωση (3-5 φλιτζάνια ημερησίως) στο πλαίσιο ισορροπημένης διατροφής δεν θεωρείται επιβαρυντική.

Σακχαρούχα αναψυκτικά

Ένα κουτί αναψυκτικού μπορεί να περιέχει έως και 10 κουταλάκια ζάχαρης. Η συστηματική κατανάλωση συνδέεται με αύξηση βάρους, διαβήτη τύπου 2 και λιπώδη νόσο του ήπατος.

Ακόμη και τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη δεν είναι απαλλαγμένα από προβληματισμούς. Μελέτη του 2022 στο The BMJ συνέδεσε την τακτική κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Εναλλακτική: Kombucha, δηλαδή ζυμωμένο τσάι που περιέχει προβιοτικά και πολυφαινόλες, ουσίες που έχουν συσχετιστεί με μείωση της LDL.

Χυμοί φρούτων

Παρότι οι χυμοί περιέχουν βιταμίνες, είναι πλούσιοι σε «ελεύθερα σάκχαρα», τα οποία προκαλούν απότομες αυξήσεις σακχάρου στο αίμα και ενεργοποιούν την παραγωγή LDL.

Εναλλακτική: Smoothie με ολόκληρα φρούτα ή λαχανικά και προσθήκη βρώμης, ξηρών καρπών ή σπόρων, που παρέχουν διαλυτές φυτικές ίνες. Ωστόσο, ακόμη και τα smoothies πρέπει να περιορίζονται στα 150 ml ημερησίως.

Ζεστή σοκολάτα

Τα έτοιμα ροφήματα σοκολάτας συχνά περιέχουν πλήρες γάλα, ζάχαρη και επιπλέον λιπαρά. Το κακάο και ειδικά το βούτυρο κακάο είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά.

Εναλλακτική: Τσάι -μαύρο, πράσινο ή αφεψήματα- πλούσιο σε πολυφαινόλες με αντιοξειδωτική δράση. Αν προστεθεί γάλα, προτιμάται χαμηλών λιπαρών.

Κοκτέιλ

Το αλκοόλ μετατρέπεται σε λιπαρά οξέα στο ήπαρ και αυξάνει LDL και τριγλυκερίδια. Τα κοκτέιλ περιέχουν συχνά υψηλές ποσότητες ζάχαρης, ενώ τα ποτά με κρέμα έχουν αυξημένα κορεσμένα λιπαρά.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες συστήνουν κατανάλωση κάτω από 10 γραμμάρια αλκοόλ ημερησίως, ενώ το NHS προτείνει έως 14 μονάδες εβδομαδιαίως.

Εναλλακτική: Κόκκινο κρασί σε πολύ μικρές ποσότητες, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα οφέλη αποδίδονται στις πολυφαινόλες, οι οποίες βρίσκονται και σε φρούτα χωρίς τις βλαβερές επιδράσεις του αλκοόλ.

Ροφήματα με φυτικές στερόλες

Ροφήματα γιαουρτιού με φυτικές στερόλες ή στανόλες μπορούν να μειώσουν τη χοληστερόλη έως και 10%. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή και απαιτούν καθημερινή κατανάλωση για διατήρηση του αποτελέσματος.

Οι φυτικές στερόλες υπάρχουν φυσικά σε τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής, όπως ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, όσπρια και λαχανικά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μείωση της χοληστερόλης δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το τι πίνουμε. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές επιλογές ροφημάτων μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία.

