Στην Πορτογαλία ο Αβέρωφ Νεοφύτου για τη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της ΚΣ Ένωσης για τη Μεσόγειο

Στη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΚΣ-ΕγΜ), που πραγματοποιήθηκε στη Μάφρα της Πορτογαλίας και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, συμμετείχε ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣ-ΕγΜ, Βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, την έναρξη της συνεδρίας χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, Diogo Pacheco de Amarim. Τη συνεδρία απασχόλησε, μεταξύ άλλων, σχέδιο σύστασης της Επιτροπής για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Νεοφύτου επισήμανε ότι η Μεσόγειος αποτελεί μια από τις πιο επιρρεπείς σε πυρκαγιές περιοχές στον κόσμο, με μακρά ιστορία στις δασικές πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή, όπως ανέφερε, αναμένεται να αυξήσει ακόμη περαιτέρω τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε επίσης, στο κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει την περιοχή της Μεσογείου, ως μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή. Η άνοδος της θερμοκρασίας, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η μη βιώσιμη χρήση των υπόγειων υδάτων επιταχύνουν την καταπόνηση των υδάτων, υποβαθμίζουν την ποιότητά τους και υπονομεύουν τη γεωργική παραγωγικότητα, ιδιαίτερα στη νότια και ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο κ. Νεοφύτου. Τόνισε επίσης ότι η ανασφάλεια για το νερό και ο ανταγωνισμός για τους υδάτινους πόρους δύναται να αποτελέσουν πιθανές αιτίες μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΚΣ-ΕγΜ στην άσκηση εποικοδομητικής πίεσης στο κυβερνητικό επίπεδο της Ένωσης για τη Μεσόγειο προκειμένου να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

ΚΥΠΕ