Ένας κρυμμένος φυσικός θησαυρός στην Χλώρακα :Μήνυμα προστασίας της φύσης από τον Α. Κυριακού

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Πνευματικού Όμιλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, μέσα από δημόσια ανακοίνωσή του ανέδειξε τη σημασία του μικρού πάρκου του Ομίλου στην οδό Κοκκινόκαμπου, χαρακτηρίζοντάς το ως έναν «κρυμμένο φυσικό θησαυρό» για την κοινότητα της Χλώρακας.

Όπως αναφέρει, ο χώρος παραχωρήθηκε πριν από μερικά χρόνια από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και από τότε συντηρείται κυρίως χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών του ΠΠΟΧ αλλά και ξένων συμπολιτών που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια διατήρησης και αναβάθμισης του πρασίνου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δενδροφυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Στεφάνου Χλώρακας - Λέμπας, με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου, του Κινήματος Οικολόγων «Ακτής» και άλλων οργανωμένων φορέων.

Ξεχωριστή θέση στο πάρκο κατέχει και η εντυπωσιακή τοιχογραφία στη βόρεια πλευρά του χώρου, έργο της γνωστής Ρωσίδας ζωγράφου Marina Shaly, η οποία δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή Ρώσων εθελοντών κατοίκων της περιοχής.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Ανδρέας Κυριακού υπογραμμίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ο σεβασμός προς τη μητέρα γη πρέπει να αποτελέσουν τρόπο ζωής για όλους, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να απολαμβάνουν έναν βιώσιμο και ανθρώπινο πλανήτη.