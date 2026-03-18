Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Frida Kahlo δεν είναι πια μόνο ζωγράφος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έκθεση Frida: The Making of an Icon στο Museum of Fine Arts του Χιούστον αντιμετωπίζει τη Frida Kahlo όχι μόνο ως ζωγράφο αλλά ως παγκόσμιο πολιτισμικό σύμβολο.

Η νέα έκθεση Frida: The Making of an Icon στο Museum of Fine Arts του Χιούστον δεν προσπαθεί να ξανασυστήσει τη Frida Kahlo ως ακόμη μία μεγάλη καλλιτέχνιδα του 20ού αιώνα. Προσπαθεί να δείξει κάτι πιο ενδιαφέρον: πώς η Frida ξέφυγε από το ίδιο της το έργο και έγινε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό σύμβολο, αρκετά ισχυρό ώστε να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς κόσμους. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Χιούστον έως τις 17 Μαΐου 2026.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που μένουν μέσα στο έργο τους. Και υπάρχουν άλλοι που κάποια στιγμή περνούν έξω από αυτό. Η Frida Kahlo ανήκει πια ολοκληρωτικά στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι μόνο η δημιουργός ορισμένων εμβληματικών πινάκων. Είναι ένα πρόσωπο που έγινε εικόνα, μύθος, projection surface, πολιτισμικό shorthand. Το Χιούστον δεν επιχειρεί να μαζέψει αυτή την υπερχείλιση. Την παίρνει ως δεδομένο και τη μετατρέπει στο πραγματικό θέμα της έκθεσης.

Το φρύδι, τα λουλούδια, ο πόνος, το σώμα, ο Diego, η αρρώστια, η αυτοσκηνοθεσία, η bisexuality, η μεξικανική εικονογραφία: όλα έχουν συμπτυχθεί σε μια μορφή έτοιμη να διαβαστεί ταυτόχρονα ως τέχνη, τραύμα, στυλ, φεμινισμός, queer σύμβολο και ποπ προϊόν. Η έκθεση του Χιούστον δεν προσπαθεί να καθαρίσει αυτή τη σύγχυση. Δείχνει ότι ακριβώς εκεί βρίσκεται η δύναμή της.

Ισως τελικά αυτό να είναι το σημαντικότερο που έχει απομείνει από τη Frida Kahlo. Οχι μόνο οι πίνακές της, αλλά η ικανότητά της να επιβιώνει ως πολιτισμική μορφή που δεν κλείνει ποτέ οριστικά. Κάθε εποχή βρίσκει πάνω της κάτι δικό της. Και καμία δεν καταφέρνει να την εξαντλήσει.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΗΠΑΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα