Συλλήψεις πέντε ατόμων σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Πέντε συλλήψεις προέκυψαν το βράδυ της Πέμπτης σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλες τις πόλεις, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι οι συλλήψεις έγιναν για διάφορα αδικήματα, όπως διάρρηξη, παράνομη παραμονή και τροχαία αδικήματα, μη παρουσίαση στο δικαστήριο κά.

Επίσης ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 349 οδηγοί και 101 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 33 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν δέκα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 178 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας και προέκυψαν και 5 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι 97 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν και τρία οχήματα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 63 έλεγχοι αλκοόλης, ενώ μετά από σχετικούς ελέγχους, εντοπίστηκαν δύο οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ.

