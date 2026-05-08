Τριήμερο δωρεάν εξετάσεων ήπατος στο Mall of Cyprus – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία

Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Προληπτικού Ελέγχου Ήπατος 2026, στις 9,10 και 11 Μαϊου, όπου το κοινό θα μπορεί να λάβει μια γρήγορη αξιολόγηση της υγείας του ήπατος σε λίγα μόνο λεπτά.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασθενών Ήπατος (ELPA), Marko Korenjak, σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ τόνισε ότι η ηπατική νόσος συχνά ονομάζεται «σιωπηλή νόσος», διότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί μέχρι η πάθηση να προχωρήσει.

Υπογράμμισε την σημασία της πρόληψης και είπε ότι η ΕΕ πρέπει να πράξει περισσότερα για την ηπατική νόσο και ο έλεγχος του ήπατος να γίνει έλεγχος ρουτίνας.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει τη διενέργεια δωρεάν, μη επεμβατικού ελέγχου ήπατος για το κοινό στο Mall of Cyprus, στη Λευκωσία, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της πρόληψης. Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαϊου (10πμ-6μμ), Κυριακή 10 Μαϊου (10πμ-6μμ) και τη Δευτέρα 11 Μαϊου (10πμ-12μμ).

Δωρεάν έλεγχος υγείας ήπατος στο κοινό

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Προληπτικού Ελέγχου Ήπατος 2026 είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημόσιας υγείας που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος (ELPA) σε συνεργασία με ένα από τα μέλη της, τον Σύνδεσμο Ασθενών Ήπατος & Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» είπε ο κ. Korenjak, και ευχαρίστησε την Πρόεδρο του «Προμηθέα» Γιαννούλα Κουλλά.

«Η Κύπρος είναι περήφανη που είναι μια από τις πρώτες χώρες που φιλοξενούν αυτήν την πρωτοβουλία. Η εκστρατεία προσφέρει δωρεάν, γρήγορους και μη επεμβατικούς ελέγχους υγείας του ήπατος για το κοινό», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι οι πολίτες μπορούν να λάβουν μια γρήγορη αξιολόγηση του ήπατος σε λίγα μόνο λεπτά, χωρίς πόνο ή περίπλοκες διαδικασίες.

Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών ηπατικών προβλημάτων πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, τόνισε.

«Ο σκοπός της εκστρατείας στην Κύπρο είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία του ήπατος, η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης και η ενθάρρυνση των ανθρώπων να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την υγεία του ήπατος», είπε στο ΚΥΠΕ.

Εξήγησε ότι οι ηπατικές παθήσεις επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο η ευαισθητοποίηση παραμένει χαμηλή.

Στοχεύουμε, είπε, στην προώθηση του έγκαιρου εντοπισμού και στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να συμπεριλάβουν τον έλεγχο και την πρόληψη παθήσεων του ήπατος στις εθνικές στρατηγικές δημόσιας υγείας, ενώ μίλησε και για την ανάγκη να μειωθεί το στίγμα για τις ηπατικές παθήσεις.

Φέτος, συνέχισε, η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί σε επτά χώρες, όπου ήδη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον.

«Μέσω μιας προσέγγισης «σύνδεσης με τη φροντίδα», χτίζουμε δεσμούς με επαγγελματίες υγείας, οργανώσεις ασθενών και εθνικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων υγείας», είπε.

«Σιωπηλή νόσος»

Επισημαίνοντας ότι η ηπατική νόσος συχνά ονομάζεται «σιωπηλή νόσος», είπε ότι αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί μέχρι η πάθηση να προχωρήσει.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, θέλουμε επίσης να υποστηρίξουμε τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και την κατανόηση από το κοινό των παραγόντων κινδύνου ηπατικών παθήσεων, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ και η ιογενής ηπατίτιδα», σημείωσε.

Πολλές ηπατικές παθήσεις, συνέχισε, μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εάν εντοπιστούν έγκαιρα.

Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι ότι η ηπατική νόσος συχνά αναπτύσσεται σιωπηλά, με τους ασθενείς να αισθάνονται καλά ενώ η βλάβη εξελίσσεται, τόνισε.

«Ο έγκαιρος έλεγχος και η ευαισθητοποίηση είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την πρόληψη σοβαρών επιπτώσεων. Η πρόληψη περιλαμβάνει υγιεινούς τρόπους ζωής, μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, εμβολιασμό και θεραπεία για την ηπατίτιδα Β και C, διατήρηση ενός υγιούς βάρους και τακτικούς ελέγχους».

Η έγκαιρη παρέμβαση όχι μόνο σώζει ζωές αλλά μειώνει και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, συνέχισε.

Η ΕΕ να πράξει περισσότερα για την ηπατική νόσο, ο έλεγχος του ήπατος να γίνει ρουτίνα

Η πρόληψη, δήλωσε ο κ. Korenjak στο ΚΥΠΕ, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πολιτικής.

«Καθώς η ΕΕ ολοκληρώνει τα καρδιαγγειακά σχέδια «Ασφαλούς Καρδιάς»-«Safe Heart», η ηπατική νόσος θα πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικός αλλά συχνά παραβλεπόμενος παράγοντας κινδύνου στο ευρύτερο καρδιο-νεφρικό-μεταβολικό φάσμα. Ταυτόχρονα, η ενημέρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί ευκαιρία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ήπατος, ο οποίος παραμένει ένας από τους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν περισσότερο», τόνισε.

Η ELPA, δήλωσε ο κ. Korenjak στο ΚΥΠΕ, υποστηρίζει τρεις προτεραιότητες, πρώτον, αναγνωρίζοντας ότι «η υγεία του ήπατος είναι δημόσια υγεία», δεύτερον, ενσωματώνοντας τις ηπατικές παθήσεις στις εθνικές στρατηγικές υγειονομικής περίθαλψης και μη μεταδοτικών ασθενειών και ενισχύοντας τον έγκαιρο εντοπισμό, ειδικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

«Μόλις υιοθετηθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, η ELPA θα κινητοποιήσει το δίκτυο των 39 οργανισμών-μελών της σε 29 ευρωπαϊκές χώρες για να προωθήσει ισχυρότερες πολιτικές και ευαισθητοποίηση σε εθνικό επίπεδο», επεσήμανε.

«Ο έλεγχος της υγείας του ήπατος θα πρέπει να γίνει τόσο ρουτίνα όσο ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης ή της χοληστερόλης. Οι κινητές μονάδες ελέγχου αναγνωρίζονται επίσης ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πρόληψης, όπως τα καρδιαγγειακά σχέδια «Safe Heart», και είμαστε περήφανοι που η ELPA συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια», είπε.

Οι ηπατικές νόσοι αυξάνονται

Ερωτηθείς για την κατάσταση των Ευρωπαίων ασθενών με ηπατική νόσο και τι περισσότερο μπορεί να γίνει, τόνισε ότι «η κατάσταση παραμένει πολύ σοβαρή».

«Οι ηπατικές νόσοι αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα λόγω της παχυσαρκίας, των μεταβολικών ασθενειών, των βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ και της ιογενούς ηπατίτιδας. Η λιπώδης ηπατική νόσος επηρεάζει από μόνη της ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού», επεσήμανε.

Δυστυχώς, είπε, «πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται πολύ αργά, όταν η ασθένεια έχει ήδη εξελιχθεί σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος». Επιπλέον, είπε ότι υπάρχουν επίσης σημαντικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρόσβαση στον έλεγχο, την εξειδικευμένη φροντίδα και τη θεραπεία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών, είπε ο κ. Korenjak.

Ταυτόχρονα, σημείωσε, η Ευρώπη διαθέτει ήδη επιτυχημένα προγράμματα ελέγχου για ασθένειες όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ο καρκίνος του μαστού, τα οποία «αποδεικνύουν σαφώς ότι ο έγκαιρος εντοπισμός σώζει ζωές και βελτιώνει τα αποτελέσματα των ασθενών».

«Οι ασθένειες του ήπατος θα πρέπει να τύχουν παρόμοιας προσοχής στα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας. Πολλά περισσότερα μπορούν ακόμη να γίνουν. Χρειαζόμαστε ισχυρότερες πολιτικές πρόληψης, καλύτερη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό, οδούς έγκαιρης διάγνωσης και μεγαλύτερη πολιτική αναγνώριση ότι οι ασθένειες του ήπατος αποτελούν μια σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση για την υγεία», τόνισε.

Είναι σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο δομημένων προγραμμάτων ελέγχου του ήπατος στην Ευρώπη, συνέχισε ο κ. Korenjak.

Σήμερα, πρόσθεσε, υπάρχουν ήδη αρκετές μη επεμβατικές επιλογές ελέγχου και οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προσέγγισης που θα ήταν πιο αποτελεσματική και βιώσιμη για κάθε χώρα.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η υγεία του ήπατος πρέπει να γίνει μέρος ευρύτερων εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για τις μη μεταδοτικές ασθένειες, την πρόληψη του καρκίνου, την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Η έγκαιρη δράση μπορεί να σώσει πολλές ζωές», κατέληξε.

ΚΥΠΕ